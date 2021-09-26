Топ-5 подарков от родителей, которые шокируют воспитателей

27 сентября дошкольных работников России ждут поздравления от воспитанников и их родителей. Пара недель перед этим праздником родительские чаты кипели – на повестке обсуждение подарка воспитателю. Обычно перед родителями стоит задача одновременно уложится в (зачастую скромный) бюджет и уважить человека, с которым их чадо проводит большую часть дня.

Сегодня, когда доступны сертификаты на любую сумму и товар, казалось бы, не должно быть проблем с выбором подарка. Но не все так просто. Мы опросили воспитателей и выяснилось, что родители до сих пор находят способы шокировать их своими презентами. Ответы дошкольных работников вдохновили нас на очередной рейтинг – ловите топ-5 самых безумных подарков воспитателям.

Бесценно и анонимно

Воспитатели, как и любой из нас, рады подаркам и не ждут, что в профессиональный праздник их озолотят. Но зачастую родители понимают значение фразы «скромный презент» слишком буквально. Одному из воспитателей подарили просто открытку – даже без подписи.

При этом открытка вполне может быть приятным сюрпризом, если родители просто не поленятся написать искренние пожелания воспитателю.

Память подвела?

Вы когда-нибудь получали два одинаковых подарка от одного и того же дарителя? Кажется, времена советского дефицита давно прошли. А вот любители закупаться подарками впрок остались. Один из воспитателей получил одинаковые вазы на праздники в разные годы. Наверное, родители надеялись, что первую вазу педагог разбила на счастье.

Это слишком интимно

Правила этикета учат нас, что дарить мыльно-рыльное не принято. Риск не угодить огромен. Но кого это останавливает? Воспитатели получают в подарок мыло, шампуни, причем, мужские и… мыло для интимной гигиены. Да-да. Ну а что? В хозяйстве пригодится.

Не тот размерчик

Еще более рискованный подарок – одежда. Разве воспитателю кто-то будет дарить одежду? Мы тоже удивились, но да. Носки, колготки. Причем не по размеру. Придется передаривать.

Кнут и пряник

Некоторые родители в порыве креатива заходят слишком далеко. Один из воспитателей получил в подарок ремень, видимо, чтобы лучше воспитывал детей. А другой – именной пряник. Наверное, в глазах родителей и детей он был слишком строг.

P.S.

Что касается идеального подарка для воспитателя, то все они просят только одного – адекватного отношения от родителей к их труду и своим чадам каждый день.