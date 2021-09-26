16+
Логотип Сиапресс
USD  73,0081   EUR  85,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​От сердца и почек // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 подарков от родителей, которые шокируют воспитателей

​От сердца и почек // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

27 сентября дошкольных работников России ждут поздравления от воспитанников и их родителей. Пара недель перед этим праздником родительские чаты кипели – на повестке обсуждение подарка воспитателю. Обычно перед родителями стоит задача одновременно уложится в (зачастую скромный) бюджет и уважить человека, с которым их чадо проводит большую часть дня.

Сегодня, когда доступны сертификаты на любую сумму и товар, казалось бы, не должно быть проблем с выбором подарка. Но не все так просто. Мы опросили воспитателей и выяснилось, что родители до сих пор находят способы шокировать их своими презентами. Ответы дошкольных работников вдохновили нас на очередной рейтинг – ловите топ-5 самых безумных подарков воспитателям.

Бесценно и анонимно

Воспитатели, как и любой из нас, рады подаркам и не ждут, что в профессиональный праздник их озолотят. Но зачастую родители понимают значение фразы «скромный презент» слишком буквально. Одному из воспитателей подарили просто открытку – даже без подписи.

При этом открытка вполне может быть приятным сюрпризом, если родители просто не поленятся написать искренние пожелания воспитателю.

Память подвела?

Вы когда-нибудь получали два одинаковых подарка от одного и того же дарителя? Кажется, времена советского дефицита давно прошли. А вот любители закупаться подарками впрок остались. Один из воспитателей получил одинаковые вазы на праздники в разные годы. Наверное, родители надеялись, что первую вазу педагог разбила на счастье.

Это слишком интимно

Правила этикета учат нас, что дарить мыльно-рыльное не принято. Риск не угодить огромен. Но кого это останавливает? Воспитатели получают в подарок мыло, шампуни, причем, мужские и… мыло для интимной гигиены. Да-да. Ну а что? В хозяйстве пригодится.

Не тот размерчик

Еще более рискованный подарок – одежда. Разве воспитателю кто-то будет дарить одежду? Мы тоже удивились, но да. Носки, колготки. Причем не по размеру. Придется передаривать.

Кнут и пряник

Некоторые родители в порыве креатива заходят слишком далеко. Один из воспитателей получил в подарок ремень, видимо, чтобы лучше воспитывал детей. А другой – именной пряник. Наверное, в глазах родителей и детей он был слишком строг.

P.S.

Что касается идеального подарка для воспитателя, то все они просят только одного – адекватного отношения от родителей к их труду и своим чадам каждый день.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 19:52, просмотров: 167, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 1425
  2. ​Жителю Нижневартовска, напавшему на доктора, запретили покидать место жительства и пользоваться интернетом 982
  3. ​На Урале от ковида скончался пациент, прошедший полный курс вакцинации 765
  4. ​Сургутянин погиб в ДТП под Тюменью 763
  5. ​В Сургуте коронавирусом за сутки заразились больше полусотни человек 761
  6. ​Обменяю на квартиру: сургутянин выставил на продажу копию Эйфелевой башни 744
  7. ​Югорчане заслужили большие кредиты 717
  8. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 624
  9. ​Кто у нас будет разрабатывать искусственный интеллект, если мы так относимся к своим людям? 446
  10. ​Рудион обозрела XVIII 410
  1. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8645
  2. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 5731
  3. ​Куда еще торгово-развлекательные центры в Сургуте? У нас имеющиеся пустуют 5197
  4. Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…» 5057
  5. Помоги себе сам: сургутяне заметили ненастоящую кнопку вызова помощи для инвалидов у магазина 4725
  6. ​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка 4541
  7. ​Куда летит ядро? 4512
  8. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 4248
  9. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 3867
  10. ​«Единая Россия» потеряла пять мандатов в думе Сургута – как теперь выглядит городской парламент 3852
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 11981
  2. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 11786
  3. ​У «Надежды+» появился шанс на расселение 9170
  4. ​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды 8924
  5. ​В Нефтеюганске сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие 8843
  6. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8645
  7. ​Жесткое ДТП в Нефтеюганске. Есть пострадавшие 8448
  8. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 8185
  9. ​В Нефтеюганске горел многоквартирный барак 7656
  10. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 7369

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика