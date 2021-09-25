Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Сургуте

Ресурс по поиску работы SuperJob опубликовал сентябрьский список самых высокооплачиваемых вакансий в Сургуте. О том, кто больше всего ценится в первый месяц осени – в новом обзоре siapress.ru.
Главный сварщик – от 120 тысяч рублей в месяц
Сварщику с высшим образованием, готовому к командировкам и опытом работы от трех лет предлагают зарплату от 120 тысяч рублей.
В обязанности входит:
- Сварка на контактных и точечных машинах простых изделий, узлов и конструкций из углеродистой стали и инструмента.
- Осуществление технической подготовки и последующая организация выполнения сварочных работ на объектах строительства .
- Контроль за условиями хранения, правильности подготовки и использования сварочных материалов;
- Формирование комплекта разрешительной документации в области сварочного производства;
- Разработка операционно-технологических карт
- Проведение допускных испытаний сварщиков перед началом работ
- Ведение реестров по персоналу, сварочным материалам, оборудованию на объектах строительства;
- Подготовка аналитических справок и отчетов.
Главный геодезист – от 100 тысяч рублей в месяц
На втором месте нашего топа вакансия главного геодезиста. На это место ищут опытного специалиста с высшим образованием, опытом работы от пяти лет и с умением работать в программах Autocad, Marinfo, Credo.
В обязанности входит:
- Организует своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, обеспечивающих точное соответствие проектной документации геометрических параметров, координат и высотных отметок при размещении и возведении. Осуществляет техническое и методическое руководство работами по геодезическому обеспечению в части применения эффективных методов и средств измерений и контроля, планирования полевых и камеральных работ, внедрения нормативных документов по геодезическому обеспечению и соблюдение их требований.
- Осуществляет контроль за выполнением геодезических работ (ведением полевых журналов, своевременностью и качеством выполнения исполнительных съемок, в том числе подземных коммуникаций в открытых траншеях, выполнением и хранением исполнительной геодезической документации).
- Участвует в выполнении наиболее ответственных и сложных геодезических работ.
- Ведет учет геодезических средств измерений и контроля, определяет потребность в них, организовывает их своевременный ремонт и ведомственные проверки.
- Осуществляет выборочный контроль за работой производственного линейного персонала в части обеспечения точности геометрических параметров проекта в процессе возведения зданий, сооружении и уведомляет руководителей организации с занесением в общий журнал работ о допущенных нарушениях требований CHиП или проектной документации к геометрическим параметрам.
- Участвует в приемке от заказчика геодезической разбивочной основы.
- Организует и координирует работы по геодезическому обеспечению в подразделениях строительной организации.
- Рассматривает и готовит для согласования проекты производства геодезических работ.
- Обеспечивает составление необходимой отчетности.
- Организует повышение квалификации работников геодезической службы, обучению методам производства геодезических работ и проводит производственный инструктаж.
Начальник отдела материального обеспечения автотранспортного предприятия – от 87 тысяч рублей в месяц
На эту вакансию ищут лиц с опытом работы от года и высшим образованием. Также плюсом будет хорошие умения работы на ПК.
Обязанности:
- Обеспечивать порядок на Складе ТМЦ и ТЗП.
- Формировать итоговый отчет по смене
- Контролировать процессы на ТЗП.
- Обеспечивать запчастями транспорт.
- Бюджетировать закупки, формировать учет в 1С.
- Осуществлять подготовку договоров.
- Реализовывать вторсырье (металлолом, аккумуляторы и т.д.).
- Проводить инвентаризацию ТМЦ,ТЗП.
- Осуществлять приемку горюче смазочного материала.
- Осуществлять контрольную приемку запчастей
- Формировать закрывающие документы, счета, акты.
- Осуществлять выезд на закупки запчастей (местная закупка).
- Обрабатывать, контролировать корреспонденцию.
Ведущий премиум-менеджер – 90 тысяч рублей в месяц
Четвертое место в нашем рейтинге: премиум-менеджер с высшим образованием и опытом работы от года. По сообщению работодателя, соискатель должен понимать, что такое вип-клиент и что ему нужно.
Обязанности:
- Опыт продаж инвестиционных и финансовых продуктов не менее года
- Навык ведения переговоров и «холодных» звонков
Нарколог – 80 тысяч рублей в месяц
Врач без опыта работы, но с высшим образованием и сертификатом специалиста ищут в Сургуте. Обещают 33 часовую рабочую неделю и профессиональный рост.
Обязанности:
- Участие в проведении медицинских осмотров;
- проведение обследования лиц с подозрениями на профессиональные заболевания;
- ведение квалифицированного прием в соответствии с установленными правилами и стандартами.