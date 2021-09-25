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Кем в Сургуте работать хорошо? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Сургуте

Кем в Сургуте работать хорошо? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Ресурс по поиску работы SuperJob опубликовал сентябрьский список самых высокооплачиваемых вакансий в Сургуте. О том, кто больше всего ценится в первый месяц осени – в новом обзоре siapress.ru.

Главный сварщик – от 120 тысяч рублей в месяц

Сварщику с высшим образованием, готовому к командировкам и опытом работы от трех лет предлагают зарплату от 120 тысяч рублей.

В обязанности входит:

  • Сварка на контактных и точечных машинах простых изделий, узлов и конструкций из углеродистой стали и инструмента.
  • Осуществление технической подготовки и последующая организация выполнения сварочных работ на объектах строительства .
  • Контроль за условиями хранения, правильности подготовки и использования сварочных материалов;
  • Формирование комплекта разрешительной документации в области сварочного производства;
  • Разработка операционно-технологических карт
  • Проведение допускных испытаний сварщиков перед началом работ
  • Ведение реестров по персоналу, сварочным материалам, оборудованию на объектах строительства;
  • Подготовка аналитических справок и отчетов.

Главный геодезист – от 100 тысяч рублей в месяц

На втором месте нашего топа вакансия главного геодезиста. На это место ищут опытного специалиста с высшим образованием, опытом работы от пяти лет и с умением работать в программах Autocad, Marinfo, Credo.

В обязанности входит:

  • Организует своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, обеспечивающих точное соответствие проектной документации геометрических параметров, координат и высотных отметок при размещении и возведении. Осуществляет техническое и методическое руководство работами по геодезическому обеспечению в части применения эффективных методов и средств измерений и контроля, планирования полевых и камеральных работ, внедрения нормативных документов по геодезическому обеспечению и соблюдение их требований.
  • Осуществляет контроль за выполнением геодезических работ (ведением полевых журналов, своевременностью и качеством выполнения исполнительных съемок, в том числе подземных коммуникаций в открытых траншеях, выполнением и хранением исполнительной геодезической документации).
  • Участвует в выполнении наиболее ответственных и сложных геодезических работ.
  • Ведет учет геодезических средств измерений и контроля, определяет потребность в них, организовывает их своевременный ремонт и ведомственные проверки.
  • Осуществляет выборочный контроль за работой производственного линейного персонала в части обеспечения точности геометрических параметров проекта в процессе возведения зданий, сооружении и уведомляет руководителей организации с занесением в общий журнал работ о допущенных нарушениях требований CHиП или проектной документации к геометрическим параметрам.
  • Участвует в приемке от заказчика геодезической разбивочной основы.
  • Организует и координирует работы по геодезическому обеспечению в подразделениях строительной организации.
  • Рассматривает и готовит для согласования проекты производства геодезических работ.
  • Обеспечивает составление необходимой отчетности.
  • Организует повышение квалификации работников геодезической службы, обучению методам производства геодезических работ и проводит производственный инструктаж.

Начальник отдела материального обеспечения автотранспортного предприятия – от 87 тысяч рублей в месяц

На эту вакансию ищут лиц с опытом работы от года и высшим образованием. Также плюсом будет хорошие умения работы на ПК.

Обязанности:

  • Обеспечивать порядок на Складе ТМЦ и ТЗП.
  • Формировать итоговый отчет по смене
  • Контролировать процессы на ТЗП.
  • Обеспечивать запчастями транспорт.
  • Бюджетировать закупки, формировать учет в 1С.
  • Осуществлять подготовку договоров.
  • Реализовывать вторсырье (металлолом, аккумуляторы и т.д.).
  • Проводить инвентаризацию ТМЦ,ТЗП.
  • Осуществлять приемку горюче смазочного материала.
  • Осуществлять контрольную приемку запчастей
  • Формировать закрывающие документы, счета, акты.
  • Осуществлять выезд на закупки запчастей (местная закупка).
  • Обрабатывать, контролировать корреспонденцию.

Ведущий премиум-менеджер – 90 тысяч рублей в месяц

Четвертое место в нашем рейтинге: премиум-менеджер с высшим образованием и опытом работы от года. По сообщению работодателя, соискатель должен понимать, что такое вип-клиент и что ему нужно.

Обязанности:

  • Опыт продаж инвестиционных и финансовых продуктов не менее года
  • Навык ведения переговоров и «холодных» звонков

Нарколог – 80 тысяч рублей в месяц

Врач без опыта работы, но с высшим образованием и сертификатом специалиста ищут в Сургуте. Обещают 33 часовую рабочую неделю и профессиональный рост.

Обязанности:

  • Участие в проведении медицинских осмотров;
  • проведение обследования лиц с подозрениями на профессиональные заболевания;
  • ведение квалифицированного прием в соответствии с установленными правилами и стандартами.

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Сегодня в 19:25, просмотров: 215, комментариев: 0
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