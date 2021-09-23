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Впервые вижу. «Дюна»: Книга лучше?

На новый фильм Дени Вильнёва «Дюна» стоит идти подготовленным

Впервые вижу. «Дюна»: Книга лучше?
Кадр: itc.ua

Недавно вышедший фильм «Дюна» Дени Вильнёва вызывает смешанные чувства. В зале было два типа зрителей: первые читали цикл романов Фрэнка Герберта, вторые – нет. Для меня этот фантастический сюжет оказался в новинку. И если у человека, который был знаком со вселенной Герберта, не возникло проблем с восприятием, то мне было довольно сложно влиться в атмосферу «Дюны». Зрителей резко бросают в пучину событий. Кто такой Квисатц Хадерах? Что за пряности? По ходу сюжета на многое находятся ответы, и все же вопросов меньше не становится.

В книге уделяется достаточно внимания внутренним размышлениям героев, но в этом фильме нет закадровых монологов. Здесь все эмоции и чувства должны были раскрыться через игру актеров и образы. Вышло отлично. Хотя есть ощущение, что я не осознала всю их глубину. Обычно я пускаю слезу, когда персонажи испытывают несчастье или погибают. В этом случае этого не произошло. Может, это повод прочитать книгу?

Фильм закончился. Сзади возмущаются люди, которые тоже незнакомы со вселенной «Дюны»: «Неужели это конец? За что мы платили деньги?». А дело все в том, что фильм обрывается где-то на середине сюжета первой книги (даже чуть раньше). Режиссер ранее предупреждал, что будет строго придерживаться романа Фрэнка Герберта, а на первую часть понадобится два полнометражных фильма. И тут появляется резонный вопрос, а будет ли вообще продолжение? Оказывается, будет, и над ним сейчас работают. Что же, надеюсь, что сиквел выйдет в ближайшее время, потому что открытый конец меня только заинтриговал.

Стоит сказать, что фильм создан настоящим фанатом произведения. И это видно по каждой детали, постепенном повествовании, визуальной составляющей, звукам. Как говорится, сделано с любовью.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 61, комментариев: 0
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