На этой неделе в Югре из школ изъяли учебники по английскому языку для шестиклассников. В книге нашли ссылку на порно-сайт. Эта ошибка вдохновила нас на очередной обзор: что еще странного находили в учебных пособиях российских школ. Топ-5 ошибок в учебных пособиях российских школ по версии СИА-ПРЕСС – в нашем обзоре.

Неправильный герб

В 2018 году в школах Сургута выдали «Дневники сургутского первоклассника», в котором был изображен герб с изюминкой. Двуглавый орел держал серп и молот вместо булавы и скипетра. Тогда в администрации города заподозрили дизайнера подрядной организации в злом умысле.

Куда ты, Сургут?

В 2017 году в Югре 24 тысячам учеников раздали книгу «Край, в котором я живу. Моя Югра». Однако округ, да и страна в целом, явно была не до конца знакома авторам книги. Сургут в ней почему-то оказался на Ямале, а Россия не досчиталась в своих границах Крыма и Калининграда. Позже издательство АСТ позже переиздало за собственные средства, тем самым расписавшись в своей ошибке.

А ты точно Шопен?

В 2018 году издательство «Просвещение» выпустило учебник по музыке за четвертый класс, в котором сочинение студентки музыкального колледжа выдали за письмо композитора Фредерика Шопена. Интересно, что ошибку обнаружила автор сочинения Татьяна Терехова. Она рассказал ТАСС, что сочинение написала под впечатлением от музыки Шопена в 80-х годах прошлого века.

Издательству пришлось исправлять ошибку.

Президент в шоке

В апреле этого года президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что с удивлением читает некоторые школьные учебники по истории. По его словам, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве.

Минпросвещения не сразу нашло этот учебник. Но позже пресс-служба министерства сообщила: «По итогам проверки среди прочих выявлен учебник "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы».

Ссылка с перчинкой

Лидером топа остается ошибка в учебнике по английскому языку – все-таки ссылка в нем вела не просто на сайт для взрослых, а для взрослых с особенными предпочтениями.

Напомним, иллюстрация ссылки на порносайт опубликована в учебнике по английскому языку за шестой класс. При этом она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. Сейчас пособие отзывают по всей стране.

«В защиту издательства скажу, что изначально ссылка вела на ресурс, который был связан с лингвистикой. Однако затем домен был перекуплен и там теперь используется совершенно другой контент. Но «Просвещение» уже отзывает эту партию учебников», — рассказал журналистам директор департамента образования Югры Алексей Дренин.