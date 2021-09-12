Советы, которые помогут победить осеннюю хандру

Сонливость, утомляемость, апатия – верные предвестники осенней хандры. Психологи считают, что для человека, вернувшегося в родной город, где вновь придется мириться с пасмурным небом, холодным ветром и дождем, из отпуска, это частое состояние. О том, как справиться с недугом, читайте в нашем обзоре siapress.ru.

Светотерапия

Специалисты отмечают, что сонливость может возникать у людей из-за недостатка ярких красок в природе, солнца и света. Поэтому необходимо приобрести лампами солнечного спектра. Рекомендуется совершать короткие прогулки днем, а от вечернего просмотра телевизора или игрой в компьютерные игры стоит воздержаться.

Хороший сон

Старайтесь просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Помните, что нормальная длительность сна для человека – восемь часов.

Ставьте новые цели

Запланируйте следующий отпуск, путешествие в грядущие выходные или празднование Нового года. Ожидание приключения замотивирует вас. Можно подключить друзей, семью и коллег, ведь вместе веселее!

Вернитесь к старым хобби

Пока Новый год не наступил, а на отпуск еще надо заработать, вернитесь к увлечениям, которые забросили на время отпуска. Досмотрите сериал, прочтите книгу, обновите абонемент в фитнес-клуб. Можно попробовать и новые виды досуга.

Терморегуляция

Постарайтесь избегать холода. Приготовьте теплый завтрак, купите обогреватель или теплый плед для дома. Необходимо позаботиться об одежде – забудьте о шортах, майках, одевайтесь по погоде.

ВАЖНО

Если ваше состояние затянулось, необходимо обратиться за помощью специалиста, чтобы исключить более серьезные проблемы, такие как депрессия, биполярное расстройство и хронические заболевания, которые имеют закономерное циклическое развитие.