Топ-5 причин отказаться от алкоголя

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Алкоголизм остается одной из самых распространенных зависимостей. Особенно актуальна эта проблема для России, где алкоголь легко можно купить в каждом жилом квартале. При этом алкоголики являются не только социальной проблемой. Спиртные напитки провоцируют возникновение и развитие серьезных заболеваний.

Врач-нарколог ГБУЗ Тюменской области «Областная больница №19» Станислав Сазонов назвал главные причины, почему стоит отказаться от алкоголя ради здоровья.

1. Алкоголь доводит до безумия

Главным штабом управления человеческим организмом являются мозг и нервная система. Высшая нервная деятельность складывается из разнообразных взаимоотношений возбуждения и торможения. Торможение играет защитную роль. Алкоголь блокирует процесс торможения. Человек «без тормозов» становится возбужденным, развязным, болтливым.

При опьянении нарушаются функции различных отделов мозга. Даже малые дозы алкоголя вызывают нарушение остроты зрения, слуха, способности различать цвета, ориентироваться в пространстве.

Исследование мозга алкоголиков показало существенные изменения в его структуре, разрушение и гибель огромного количества нервных клеток. Сосуды головного мозга также резко изменяются, стенки их делаются хрупкими, развивается склероз.

Часты случаи возникновения психических заболеваний, так называемых алкогольных психозов: «белой горячки», алкогольного бреда, ревности, алкогольной депрессии и других.

2. Сердце не выдержит градуса

Попадая в общий круг кровообращения, алкоголь действует на органы кровообращения, сердечно-сосудистую систему. Малые дозы вызывают усиление сердечной деятельности, большие – угнетают ее. Стенки сосудов, питающие сердце, утолщаются, нарушается их питание, мышцы слабеют.

3. Спиртное раздражает желудок

Алкоголь оказывает раздражающее действие на пищеварительный тракт. Наиболее часто развивается хронический гастрит, которому нередко сопутствует колит, геморрой, язва желудка. Все эти заболевания, симптомами которых являются изжога, тошнота, рвота, боль в желудке, поносы, запоры и тому подобное, протекают в более тяжелой форме, приводя к полной нетрудоспособности.

В результате систематического употребления алкоголя развиваются хронический гепатит и цирроз печени. Раздражающее действие оказывает алкоголь и на почки: в малых дозах он вызывает повышенное мочеиспускание, в больших может привести к тяжелым поражениям почек.

4. Нелегкое дыхание

Пагубно действует алкоголь на дыхательную систему. Переохлаждение здорового человека редко может вызвать пневмонию, возникновение же пневмонии у алкоголиков наблюдается часто. Известно, что алкоголь разрушает ткань легких, вызывая эмфизему, гнойные бронхиты, пневмосклероз и другие заболевания органов дыхания.

5. Красота тонет в рюмке

Под влиянием алкоголя угнетается функция эндокринных желез, нарушается обмен веществ вообще и более всего – обмен витаминов. Алкоголь способствует прогрессирующему течению почти всех заболеваний, снижению сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям.

Под влиянием потребления спиртных напитков меняется внешний облик: преждевременное одряхление, морщины, облысение, выпадение зубов, шаткая походка, дрожащие руки, «сизый нас», сине-багровые щеки, неряшливость в одежде.

*По материалам пресс-службы ГБУЗ ТО «Областная больница №19»