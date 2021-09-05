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​Если не кот-идиот, то кто // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых дорогих животных, выставленных на продажу в Сургуте

​Если не кот-идиот, то кто // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: avito.ru

Кот-идиот, который рвет обои и не признает лоток, стал героем новостей на этой неделе. А все потому, что хозяин «царя квартиры» Марат выставил животное на продажу за миллиард рублей. Объявление висит на онлайн-доске объявлений неделю. И пока кот – самый дорогой товар в разделе «Животные» по Сургуту. Но продаются и другие друзья человека, которые влетят в копеечку.

Мы прочитали все объявления и представляем топ-5 самых дорогих животных, выставленных на продажу в Сургуте.

5 место: балбес хаски с подарком – 150 000

За 150 тысяч рублей Александр продает в Сургуте собаку, а в подарок отдает 6-метровый дом. «Продам балбеса-хаски, 7 месяцев. В подарок-летний домик Викинг, 6м», - говорится в объявлении.

4 место: ручной как котенок какаду – 150 000

Тоже за 150 тысяч продается большой желтохохлый какаду. Птице исполнился год. «Выкормлен человеком, поэтому будет считать вашу семью своей стаей. Ручной как котёнок, приучен к командам «иди ко мне», «дай лапу», «давай почешу шейку», говорит свое имя», - рекламирует товар продавец.

3 место: хищник за 154 200

В Сургуте выставлен на продажу миниатюрный хищник – азиатская леопардовая кошка или алк. Продавец уверяет, что заводчик хорошо уживается с людьми и становится преданным другом.

2 место: классная собака – 200 000

Сургутянка Евгения продает собаку. «Тот-терьер, 6 лет, классная собака», - коротко описан товар. Но, судя по цене, собака не просто классная, а очень классная. 200 тысяч рублей и вы станете ее счастливым обладателем.

1 место: страшный эксклюзив – 450 тысяч рублей

Чуть меньше полумиллиона и вы станете обладателем ведущей пары больших розовых попугаев: «Сидят на яйцах, приносят потомство. Страшный Эксклюзив. Мечта любого разводчика». Птицам 3,5 года, пару лет назад они прилетели на север из Южной Африки.

По материалам Авито. Не реклама.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 133, комментариев: 0
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