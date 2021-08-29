ТОП-5 витаминов, которые защитят ваш иммунитет в сезон простуды

Дело к осени, а кто-то еще не успел к ней подготовиться? Хорошо, если все лето вы напитывались витаминами под горячим солнцем и запасались ими, поедая свежие фрукты, овощи и ягоды. А если нет, то в преддверии сезонного всплеска ОРВИ рекомендуется укреплять иммунитет синтетическими витаминами. Многие бегут в аптеку за баночкой волшебных капсул, которые содержат в себе целый комплекс полезных веществ. Но так ли они эффективны? Как показало масштабное исследование канадских ученых, надеяться на витаминно-минеральные комплексы не стоит — польза от них ограниченна. Так что если и принимать витамины, то лучше по отдельности. Те, в которых нуждается организм.

Россияне редко сталкиваются с авитоминозом. Чаще проблемой становится гиповитаминоз (недостаток одного или нескольких полезных веществ сразу). Пятая часть взрослого населения России страдает от полигиповитаминоза — дефицита трех и более витаминов. Приводим ТОП-5 витаминов, которые так часто в дефиците в организме, и играют не последнюю роль в формировании иммунитета.

Витамин D

На первом месте среди средств для укрепления иммунитета витамин Д, или кальциферол. Организм может вырабатывать его самостоятельно под действием ультрафиолета. Но в северных условиях солнечного света зачастую не хватает для его достаточного синтеза.

Из-за гиповитаминоза снижается иммунитет, что влечет к ухудшению всасывания кальция — может развиться остеопороз. У детей нехватка витамина приводит к рахиту.

Этот витамин имеет широкий спектр воздействия на организм: он способен снижать вероятность развития онкозаболеваний кишечника, помогает в лечении избыточного веса, сердечно-сосудистой заболеваний, профилактика болезни Альцгеймера, различных видов деменций и заболеваний центральной нервной системы. Но самое главное, считается, что витамин D активирует врожденный иммунитет.

Из пищи его можно получить, употребляя дикую морскую рыбу, яичный желток, молочные продукты, водоросли, икру, кукурузное масло, некоторые виды лесных грибов. Самое большое содержание — в лососине и печени трески.

Группа B

Сразу три витамина этой группы обеспечивают устойчивость иммунитета: B2, B6, B12. Они способны улучшать противомикробную защиту, увеличивать выработку Т и В-лимфоцитов, которые борются с патогенными микроорганизмами.

Нехватка витамина В2 проявляется в виде нарушений пищеварения, развития конъюнктивита, стоматита, себорейного дерматита. Также при его дефиците появляется склонность к частым инфекционным заболеваниям. Витамины группы В содержатся в молоке, яйцах, печени, злаковых, бобовых, орехах, мясе, морепродуктах, картофеле.

Витамин Е

Или токоферол. Он увеличивает антиоксидантную защиту клеточных оболочек, помогает организму противостоять внешним факторам и вирусам и повысить выработку антител. Часто его эффект усиливает аскорбиновая кислота. Чтобы пополнить запас витамина, следует употреблять в пищу семечки, орехи и растительные масла.

Витамин С

Эффективен для борьбы за иммунитет при первых признаках заболевания. Врачи также рекомендуют его употреблять в период лечения для скорейшего выздоровления. Он содержится в квашеной капусте, смородине, шпинате, сладком перце, томатах, шиповнике и цитрусовых.

Витамин А

Он заставляет клетки запускать тиунные реакции. Так они распознают вирусы и бактерии, уничтожая их. Витамин А повышает устойчивость к инфекциям, ускоряет выздоровление и обеспечивает антиоксидантную защиту. Он содержится а таких пищевых продуктах как морковь, яйца, печень трески, молоко и сливочное масло.