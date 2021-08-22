Какие бьюти-процедуры для собак могут нанести вред?

Некоторые владельцы следят не только за здоровьем своих собак, но и за их внешностью. Всевозможные стрижки, костюмы, окрашивание шерсти, и даже временные татуировки – все это может вызвать как повышенное внимание, так и проблемы со здоровьем у животного. От каких бьюти-процедур для питомца лучше отказаться? Разбираемся вместе.

Стрижка под ноль

Владельцев собак с длинной шерстью, особенно в период линьки, может раздражать бесконечная уборка. Поэтому некоторые хозяева просят постричь животное покороче, чаще всего в летний период, чтобы любимец смог пережить жару. Однако эксперты Российской кинологической федерации считают иначе: собака без шерсти рискует получить солнечный удар или ожог, а зимой во время прогулки без специальной одежды – замерзнуть и заболеть.

«Подходить к вопросу стрижки нужно грамотно. Особенности и периодичность стрижки зависят от породы собаки и типа ее шерстяного покрова. Например, собакам, имеющим шерсть с подшерстком, необходима лишь нечастая гигиеническая стрижка. Короткие стрижки таким собакам противопоказаны, это может нарушить природный механизм терморегуляции. Более того, после радикальной стрижки у животных может замедлиться рост волос или начаться их выпадение», – сообщают кинологи.

Стрижка вместо тримминга

фото: milana-salon.com

Хозяева собак с жесткой шерстью знают, что их питомцу необходим тримминг – проще говоря, удаление отмершей шерсти с помощью выщипывания. Тем не менее, не все выбирают данную процедуру, отдавая предпочтение стрижке. С одной стороны, шерсть животного будет выглядеть более ухоженно, но станет мягкой, потеряет блеск, цвет потускнеет, а владельцам придется избавлять собаку от колтунов.

Окрашивание

Некоторые собаководы хотят внести во внешность любимца изюминку и выбирают окрашивание шерсти. Для этого даже существуют специальные средства, которые безопасны для животных. Но не спешите радоваться: некоторые собаки склонны к аллергии, поэтому такая процедура может им сильно навредить. Кроме того, неподходящая краска вызовет отравление у собаки.

фото: zverskistil.ru

«Если вы все-таки решили покрасить шерсть собаке, то обязательно потребуйте сертификаты на продукцию, которую использует грумер, убедитесь, что компоненты, входящие в состав краски безопасные и не вызовут аллергию. Также перед окрашиванием можно сделать пробу на коже. Для этого нанесите небольшое количество краски на открытый участок кожи собаки и последите за реакцией. При возникновении даже небольшого раздражения, откажитесь от окрашивания», – говорят кинологи.

фото: milana-salon.com

Кто-то предпочитает украсить питомца временными татуировками, состоящими из блеска, стразов и клея – их наносят на шерсть животного. Рисунок держится на теле около месяца и внешне выделит среди сородичей. Однако и это может вызвать аллергию, а проглоченные стразы и блестки могут вызвать отравление и проблемы с ЖКТ.

Материал написан на основе информации Российской кинологической федерации