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​Югорчане и отдых: куда и откуда // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Куда едут отдыхать жители ХМАО и откуда в Югру едут туристы?

​Югорчане и отдых: куда и откуда // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: twitter.com, culture.ru, gelio.livejournal.com, Брусника

Поехать к морю или отдохнуть в своем городе? Что выбирают югорчане — можно проследить по данным запросов на краткосрочную аренду жилья. Мы заглянули на «Авито» и проанализировали представленную там информацию.

Юг России

Естественно, летним фаворитом в этом сезоне остаются курорты юга страны: большинство зарубежных курортов для россиян закрыты, и они двинули в Краснодарский край (16 процентов запросов на аренду жилья здесь — именно от югорчан) и Крым (семь процентов запросов).

Тюменская область

Юг Тюменской матрешки — вполне себе курортная зона, решили северяне: регион удерживает второе место по запросам на аренду жилья здесь в летние месяц. Так, 14 процентов таких запросов поступили именно от жителей ХМАО, которых привлекает созданная в столице области инфраструктура: тут тебе и прогулочные зоны, и торговые центры, и полноценная индустрия развлечений с парками отдыха, аквапарками и прочими активностями. Плюс, конечно, исторические достопримечательности.

Свердловская область

В тройке запросов югорчан на съем жилья также Свердловская и область и Екатеринбург (семь процентов) — регион чуть дальше, чем соседняя Тюмень, а набор интересностей примерно такой же. Вероятно, до столицы Урала доезжают те югорчане, которые уже побывали в Тюмени в предыдущем сезоне.

Также в зоне интереса северян такие регионы, как Дагестан, Башкирия, Татарстан. Некоторые едут на озера Челябинской области, для кого-то милы обе столицы.

Встречаем гостей: откуда?

Как ни странно, но поехать в разгар лета на север — это тоже вполне себе сценарий отдыха. По крайней мере, так считают жители Башкортостана, на долю которых приходится четыре процента запросов аренды жилья в Югре этим летом. Также в ХМАО стремятся попасть и некоторые наши соседи — свердловчане, тюменцы, ямальцы (для них приезд в Югру — это все-таки, скорее южный отдых!). Мизерное количество желающих приехать в ХМАО — из Москвы и Питера: полагаем, это бывшие сургутяне, которых захватила ностальгия по покинутому когда-то городу.

Отметим, что все эти данные построены на изучении запросов на аренду квартир или домов: по словам представителей «Авито», сегодня многие путешественники, выбирая между отелем или съемом квартиры, останавливаются на втором варианте — можно найти выгодное предложение и по цене, и по расположению.

«В целом, в Югре за последние полгода количество предложений от владельцев недвижимости незначительно уменьшилось (-3,4 процента), — комментирует данные Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости. — Тем не менее, у тех, кто подыскивает себе размещение в ХМАО, есть достаточный выбор. Сейчас в Югре размещено около 1700 объявлений о сдаче квартир в посуточную аренду и чуть больше 100 объявлений о краткосрочной аренде домов и коттеджей. Как правило, владельцы квартир и домов в аренду готовы проявлять гибкость и обсуждать скидки при проживании более недели или вне пиковых периодов – выходных или праздников».


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Сегодня в 13:39, просмотров: 164, комментариев: 0
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