Интервальное голодание: как похудеть и не помереть от голода или еще чего-нибудь

Перед пляжным сезоном гонка за идеальным телом становится особенно интенсивной. Но всему приходит конец. На закате лета пыл желающих похудеть утихает. Вместе с тем зачастую возвращаются ненавистные килограммы.

Многие, кто стремиться похудеть уже испробовали или хотя бы слышали о трендовой диете – интервальное голодание.

В его основе лежит открытие механизмов аутофагии – процесса переработки клеткой собственных составных частей. За эту работу японский ученый – молекулярный биолог Есинори Осуми получил Нобелевскую премию в 2016 году. Вокруг этой изощренной диеты ходит немало толков о пользе и вреде для организма. Как похудеть и не умереть от голода или еще чего другого – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Похудеть получится?

Интервальное голодание чаще выбирают те, кто хочет похудеть. Но важно понимать, что потеря веса при соблюдении этой диеты происходит за счет употребления меньшего количества калорий.

Исследование, опубликованное в журнале AMA Internal Medicine и посвященное интервальному голоданию – самое тщательное на данный момент – показывает, что такая диета вызывает минимальную потерю веса. Кроме того, она может привести к потере мышечной массы, что недопустимо для худеющих. Особенно это опасно для растущего организма.

Польза голодания

Среди основных «За» интервальное голодание такие факторы, как улучшение здоровья клеток, адаптация к периодам нехватки питания, что в совокупности приводит к омоложению организма и продлению жизни, увеличению энергии в организме.

Институт психиатрии, психологии и нейронауки Королевского колледжа Лондона провел исследование, которое доказывает, что долгосрочное интервальное голодание может улучшить память и создать новые нейроны в гипокампе взрослых крыс, а это означает потенциальное замедление ухудшения когнитивных функций.

ЗОЖ-специалисты считают, что модный режим питания способствует увеличению гормона роста (соматотропина). Он приводит к снижению отложения подкожного жира и увеличению соотношения мышечной и жировой массы. При этом стоит отметить, что занятия спортом, физическая активность при такой диете обязательны. Также есть мнение, что интервальное голодание способствует повышению иммунитета за счет обновления клеток.

ВРЕДное голодание

С последствиями подобных жестких диет зачастую сталкиваются врачи. Многие специалисты выступают против голодания по тем или иным причинам, несмотря на некоторое очевидно полезное влияние.

«Я считаю, что голодание для организма — не полезно. Как врач, я сторонник того, чтобы питание было регулярным: тогда в печени всегда будут сохраняться запасы гликогена и организму не придется испытывать дискомфорт. Гликоген представляет собой форму глюкозы, которая является одним из основных источников энергии в наших телах», – цитирует врача-эндокринолога Татьяну Леонову портал 103.by.

В то же время специалист отмечает и пользу голодания: оно устраняет инсулинорезистентность, которая приводит к развитию ожирения и сахарного диабета.

«Тот факт, что во время голодания клетки нашего организма якобы избавляются от шлаков и происходит омоложение всех органов и систем, еще не доказан. Поэтому я, как врач-гастроэнтеролог, не рекомендую голодание пациентам», – уверенна врач-гастроэнтеролог Ирина Довбан.

С точки зрения специалистов медицинской сферы наименее вредный для организма тип интервального голодания — 16/8.

Но чтобы диета дала эффект, а результат держался долго, такого режима питания желательно придерживаться постоянно, т.е. нужно сделать его образом жизни.

«Это не для меня»

Кому точно не подойдет такой способ похудения, так это беременным, детям, пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для них полезнее питание небольшими порциями и увеличение физических нагрузок.

Длительное голодание также не рекомендуют людям с предрасположенностью к желчнокаменной болезни и с любыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.