Топ-5 необычных находок в лесах Югры

Мы уже писали о том, какие необычные находки делают югорчане в водоемах. Зачастую выходит и так, что грибники или собачники могут обнаружить в местных лесах что-то по-настоящему интересное и жуткое – об этом в нашем обзоре.

5 место – патроны

Автор: УМВД Белоярского района

Житель Белоярского района хранил у себя четыре ружья, 115 патронов и три банки пороха, вот только лицензии у него не было. Когда к югорчанину возникли вопросы у полицейских, он объяснил, что все добро нашел в лесу во время похода за грибами еще 20 лет назад.

4 место – гнилое мясо

Автор: Телеканал «N1»

В районе Старого Вартовска люди обнаружили девять мешков с гниющим мясом. Часть местных жителей предположила, что это может быть остатки баранины после Курбан-Байрама, и… оказались правы. По сообщению телеканала «N1», служба ветеринарного надзора совместно с экологами выехали на место инцидента и подтвердили, что в мешках были части туш животных.

3 место – документы

Автор: Телеканал «СургутИнформ – ТВ»

В лесу под Сургутом грибник нашел бумаги из «Центра соцвыплат» с личными данными горожан. Причем такую находку он обнаружил уже во второй раз, сообщает «СургутИнформ – ТВ». Всего мужчина обнаружил более 200 документов.

Представители «Центра социальных выплат» были удивлены и отрицали свою причастность, якобы утилизацией должен заниматься подрядчик. При этом сам подрядчик уверяет, что свои обязательства правильно и в полном объеме он выполнил. Кто виноват в этой истории – скорее всего, будут разбираться силовики.

2 место – необычный гриб

Автор: vk.com/roadhmao

В соцсетях югорчане стали распространять фото с грибом «Кровавый зуб», который якобы нашли под Сургутом. Позже жители других уголков округа стали сообщать о том, что также натыкались на такие же грибы, например, в Советском и Кондинском районах, Урае.

1 место – бочка с человеческими останками

Фото с места, где нашли бочку. Автор: СК Югры

По праву первое место в нашем топе занимает очень страшная находка – югорчанин, гуляющий с собакой в лесу неподалеку от дач, где и обнаружил пластиковую бочку с трупом внутри. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. Как оказалось, тело принадлежало ранее судимому сургутянину – в убийстве стали подозревать брата покойного.

Как позже пояснил обвиняемый, после потери работы ему пришлось жить вместе с родственником, который вел аморальный образ жизни – много пил и лез в драку. Терпение злоумышленника лопнуло во время очередной ссоры: он схватил топор и ударил брата по голове, после чего спрятал тело на балконе. С приходом весны горожанин вывез труп в лесополосу в пластиковой бочке.