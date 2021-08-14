16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4721   EUR  86,2195  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Не только грибы и ягоды // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 необычных находок в лесах Югры

Не только грибы и ягоды // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pexels.com

Мы уже писали о том, какие необычные находки делают югорчане в водоемах. Зачастую выходит и так, что грибники или собачники могут обнаружить в местных лесах что-то по-настоящему интересное и жуткое – об этом в нашем обзоре.

5 место – патроны

Автор: УМВД Белоярского района

Житель Белоярского района хранил у себя четыре ружья, 115 патронов и три банки пороха, вот только лицензии у него не было. Когда к югорчанину возникли вопросы у полицейских, он объяснил, что все добро нашел в лесу во время похода за грибами еще 20 лет назад.

4 место – гнилое мясо

Автор: Телеканал «N1»

В районе Старого Вартовска люди обнаружили девять мешков с гниющим мясом. Часть местных жителей предположила, что это может быть остатки баранины после Курбан-Байрама, и… оказались правы. По сообщению телеканала «N1», служба ветеринарного надзора совместно с экологами выехали на место инцидента и подтвердили, что в мешках были части туш животных.

3 место – документы

Автор: Телеканал «СургутИнформ – ТВ»

В лесу под Сургутом грибник нашел бумаги из «Центра соцвыплат» с личными данными горожан. Причем такую находку он обнаружил уже во второй раз, сообщает «СургутИнформ – ТВ». Всего мужчина обнаружил более 200 документов.

Представители «Центра социальных выплат» были удивлены и отрицали свою причастность, якобы утилизацией должен заниматься подрядчик. При этом сам подрядчик уверяет, что свои обязательства правильно и в полном объеме он выполнил. Кто виноват в этой истории – скорее всего, будут разбираться силовики.

2 место – необычный гриб

Автор: vk.com/roadhmao

В соцсетях югорчане стали распространять фото с грибом «Кровавый зуб», который якобы нашли под Сургутом. Позже жители других уголков округа стали сообщать о том, что также натыкались на такие же грибы, например, в Советском и Кондинском районах, Урае.

1 место – бочка с человеческими останками

Фото с места, где нашли бочку. Автор: СК Югры

По праву первое место в нашем топе занимает очень страшная находка – югорчанин, гуляющий с собакой в лесу неподалеку от дач, где и обнаружил пластиковую бочку с трупом внутри. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. Как оказалось, тело принадлежало ранее судимому сургутянину – в убийстве стали подозревать брата покойного.

Как позже пояснил обвиняемый, после потери работы ему пришлось жить вместе с родственником, который вел аморальный образ жизни – много пил и лез в драку. Терпение злоумышленника лопнуло во время очередной ссоры: он схватил топор и ударил брата по голове, после чего спрятал тело на балконе. С приходом весны горожанин вывез труп в лесополосу в пластиковой бочке.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:13, просмотров: 83, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 1944
  2. ​Юрий Важенин – больше не кандидат в думу Югры. Каковы политические последствия 1576
  3. ​Зюганов нашел причину пожаров в Якутии: дело в лесниках 1207
  4. Браконьеры из Ханты-Мансийска выловили из Оби 22 стерляди 1163
  5. В Кондинском районе может упасть ступень ракеты-носителя «Союз» 1141
  6. ​Юрий Важенин: «Скучал ли я по Газпрому? Провокационный вопрос. Конечно, скучал» 955
  7. ​Более тысячи югорчан вышли на уборку берегов рек 950
  8. Сургутский суд прекратил уголовное дело против матери детей, погибших на пожаре 869
  9. ​Уход Александра Сидорова и Юрия Важенина с выборов – потеря репутационная, но не электоральная 794
  10. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 480
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 9517
  2. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 4469
  3. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 4134
  4. ​В аэропорту Сургута задержали несколько рейсов 3825
  5. ​Четыре человека на место. Сотня кандидатов пытается попасть в думу Сургута 3752
  6. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 3639
  7. ​Стало плохо за рулем: в ДТП на Аэрофлотской пострадал водитель 3298
  8. ​В сети распространили видео горящего частного самолета под Сургутом 3295
  9. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 3237
  10. ​Одни охранники и продавцы 3106
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 13917
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 12067
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11715
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 10491
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9657
  6. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9521
  7. ​«Вершина» должна быть наша! 9517
  8. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9082
  9. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8995
  10. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 8728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика