Кто они: герои Олимпиады-2020 из Югры

Олимпийские игры XXXIIстали самыми успешными в истории для югорских спортсменов – три «золота», «серебро» и «бронза». Один из чемпионов обеспечил себе место в истории отечественного спорта.

Кто они – олимпийские чемпионы из Югры – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Максим Храмцов – «золото» в тхэквондо

Максим Храмцов стал первым олимпийским чемпионом из Югры на Игра-XXXII. 23-летний атлет одержал победу с травмой кисти – впереди его ждет операция. Она необходима, чтобы быстрее вернуться в спорт. Максим, вернувшись домой, заявил, что планирует готовиться к следующей Олимпиаде.

Максим Храмцов родился в Курганской области, но с двух лет живет в Нижневартовске. Здесь же сложилась его спортивная карьера. С 2015 года вартовчанин одерживал победы на соревнованиях международного уровня. На ОИ-XXXII ехал только за победой и вошел в историю отечественного спорта, как первый олимпийский чемпион в тхэквондо.

В Нижневартовске за него болели отец, любимая девушка, многочисленные друзья и родственники. Несколько месяцев назад Максим потерял маму. СМИ писали, что именно ей он посвятил победу на Олимпиаде.

Альберт Батыргазиев – «золото» в боксе

Фото: vk.com/ofnv86

Альберт Батыргазиев стал чемпионом ОИ-XXXIIв Токио в весовой категории до 57 килограммов. В финале победил представителя Соединенных Штатов Америки Дюка Рагана со счетом 3:2.

Известно, что спортсмен считает родным городом Нижневартовск, куда его ребенком привезли родители из дагестанского села. Здесь он начал заниматься спортом и уже в 18 лет стал чемпионом России по кикбоксингу. А после всерьез занялся боксом. «Поехать на Олимпиаду и вернуться с золотом — это мечта. Я хотел продолжить дело старших товарищей Евгения Макаренко, Александра Малетина. Очень рад, что мне удалось сдержать данное себе слово. Мой город — Нижневартовск — заслуживал золотой олимпийской медали, то же самое касается всего региона и страны. Рад, что смог оправдать ожидания. Скоро эта медаль поедет через Москву в Нижневартовск», - сказал он после победы.

В Нижневартовске у 23-летнего спортсмена – семья: мама, папа и младшие братья. Говорят, на личную жизнь из-за плотных тренировок времени нет. Но атлет активно ведет инстаграм.

Заурбек Сидаков – «золото» в вольной борьбе

Двукратный чемпион мира и Европейских игр Заурбек Сидаков в олимпийской сборной также представлял Нижневартовск. 6 августа он одержал победу в весовой категории до 74 кг. Его выступление запомнилось зрителям не только великолепным боем, но и эмоциональной реакцией на победу – атлет обернулся флагом и упал на колени.

Однако спортсмен известен не только спортивными победами. Известно, что он начинал тренироваться в Беслане. Когда случился теракт, ему было 8 лет. Одну из своих побед он посвятил детям, которые погибли в теракте в 2004 году.

А год назад в социальных сетях обсуждали скандальную свадьбу борца. СМИ писали, что посреди торжества жениху и гостям с неизвестного номера прислали откровенные фото невесты. Молодожены расстались с тот же день. А невеста будущего олимпийского чемпиона, чтобы пережить позор, ведет жизнь затворницы.