На Урале начался грибной сезон, а это значит, что у врачей прибавится работы. Потому что собирать грибы и разбираться в грибах – не одно и тоже. Но к медикам попадают не только жертвы случайного отравления. Есть те, кто поверил информации в интернете о чудесном свойстве поганок. Или вот: 18-летний ишимец отравился мухомором, который специально съел ради интереса. Парень выжил благодаря стараниям врачей Областной больницы №4 Ишима.

«Врачи советуют жителям не экспериментировать с ядовитыми грибами – это может быть смертельно опасно. И какими бы целебными свойствами не наделяла мухоморы народная молва – рисковать жизнью не стоит. Пользы от такой «терапии» точно не будет, а вот отравление гарантировано. При сильной интоксикации есть риск летального исхода из-за развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Мухомор содержит в себе несколько токсичных для организма человека соединений. Эти вещества способны свободно проникать через гематоэнцефалический барьер к тканям головного мозга и вызвать гибель нейронов», - напомнили в департаменте здравоохранения Тюменской области и составили памятку: как не умереть от отравления грибами.

А я точно отравился?

Признаками отравления мухомором обычно служат:

- резкая слабость,

- сильная тошнота,

- рвота,

- усиленное слюнотечение,

- головокружение и головная боль.

- возможны брадикардия, спастические боли в животе, расстройства зрения, судороги, бред и галлюцинации, понос - нередко с примесью алой крови.

Если пострадавшему не будет оказана медицинская помощь, то спустя 6-9 часов после употребления в пищу мухомора у него разовьется выраженное двигательное возбуждение, которое затем сменится апатией и сонливостью. В этот период появляется желтушность кожи, слизистых оболочек и глазных склер. Артериальное давление резко снижается, дыхание становится поверхностным, пульс с трудом прощупывается.

Что делать, если съел ядовитый гриб?

Исход отравления во многом зависит от своевременности и правильности оказания первой помощи. Действовать надо так:

- До приезда скорой можно в домашних условиях промыть желудок пострадавшему, чтобы уменьшить концентрацию яда в организме. Для этого пострадавшему необходимо выпить около литра воды, а затем вызвать у себя рвоту путем раздражения пальцами корня языка. Промывать желудок следует до тех пор, пока вода не будет выходить прозрачной, без примеси съеденной пищи. Но помните: в такой способ промывания желудка можно использовать только в качестве экстренной меры у взрослых людей, находящихся в сознании.

- Если мухомором отравился ребёнок, особенно младшего возраста, - промывание ему может быть проведено только медицинскими работниками с обязательным использованием зонда! В качестве первой помощи до прибытия экстренной службы ребёнку можно дать любой лекарственный препарат с абсорбирующим действием. Сорбенты смогут поглотить часть токсинов, попавших в тонкий кишечник и тем самым уменьшить всасывание яда в кровоток.

- При отравлении ядовитыми грибами, даже при относительно хорошем самочувствии, обязательно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и не надеяться, что предпринятых самостоятельно мер первой помощи окажется достаточным, чтобы избежать проблем со здоровьем.