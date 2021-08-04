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Скоро в школу! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Хватит ли 10 тысяч путинских выплат, чтобы собрать ребенка к 1 сентября?

Скоро в школу! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com

Со второго августа россияне начали получать выплаты на детей с 6 до 18 лет, чтобы собрать их в школу. Всего на одного ребенка положено 10 тысяч рублей. Мы выбрали три популярных сетевых канцелярских магазина «Бюро», «Читай-город» и «Роллер», чтобы узнать, можно ли на эту сумму собрать ученика к 1 сентября.

Рассмотрим стоимость стандартного набора, в который входят ручки, карандаши, ранец, пенал, тетради, линейка, ластик, дневник, обложки. В расчет не берем рабочие тетради, так как для каждой школьной программы они могут быть индивидуальными.

«Бюро»

Цена портфеля для школьника начальных классов стартует от 1500 рублей. Сумка для более взрослого ребенка может стоить дешевле: самые дешевые оцениваются в 400-500, если смотреть на товары более популярных фирм, уже можно ощутить разницу – 1700. Кстати, о том, как выбрать хороший ранец, можно прочитать на нашем портале.

Самый дешевый пенал в этом магазине можно купить за 118 рублей.

Простой карандаш с ластиком можно приобрести за 8 рублей.

Обычная синяя шариковая ручка может стоить 15 рублей.

Белый школьный дневник стоит порядка 30 рублей. Стоимость дневника с более интересным дизайном начинается от 75 рублей.

Общая тетрадь на 36-40 листов стоит от 23 рублей.

Одна обложка на дневник или тетрадь обойдется в 15 рублей.

Самая дешевая линейка стоит 27 рублей.

Небольшой ластик оценивается в 17 рублей.

Подсчитаем траты. Условно, школьнику необходимо купить две ручки, два карандаша, 10 тетрадей и 11 обложек (с учетом дневника). Итого: 2378 рублей.

«Читай-город»

Ранец: от 2550 рублей.

Простой карандаш без ластика: от 39 рублей.

Синяя шариковая ручка: от 16 рублей.

Самый дешевый белый школьный дневник стоит 29 рублей. С разноцветной обложкой – от 99.

Набор обложек для тетрадей из 12 штук – 120 рублей.

Обычная тетрадь на 48 листов обойдется в 32 рубля. С более интересным дизайном – от 50.

Простой пенал-тубус продается за 33 рубля. Стоимость пенала-косметички стартует от 190 рублей.

Ластик: от 12 рублей.

Точилка с маленьким контейнером: 8 рублей.

Самая дешевая линейка в этом магазине стоит 9 рублей.

Считаем с теми же показателями, исключая обложки – здесь они включены как набор. Итог: 3598.

«Роллер»

Ранец: 1599 рублей.

Простой карандаш с ластиком: от 20 рублей.

Синяя шариковая ручка: от 16 рублей.

Дневник с разноцветной обложкой – от 149.

Обложка для тетрадей – 18 рублей.

Общая тетрадь на 48 листов – от 80 рублей.

Стоимость пенала-косметички начинается со 149 рублей.

Ластик: от 14 рублей.

Точилка без контейнера: 20 рублей.

Самая дешевая линейка в этом магазине стоит 14 рублей.

Итог: 2866.

Набор первоклассника

Впрочем, на покупке принадлежностей можно немного сэкономить и купить так называемый «Набор первоклассника» для ученика начальных классов. В состав, в большинстве своем, входят тетради в клетку и в косую линейку, цветные бумага и картон, карандаши, краски, точилка и ластик. Состав может варьироваться.

«Бюро»: 635 рублей.

«Читай-город»: 1337 рублей.

«Роллер»: 599 рублей.

Мнение родителей

Родители считают, что 10 тысяч хватит только на минимальный и самый дешевый набор. По их мнению, брать ранец дешевле пяти тысяч – бессмысленно, так как недорогие портфели не помогут сохранить осанку, сберечь позвоночник от нагрузки и срок службы будет очень короток.

«1500 за сумку – очень не очень. Лучше купить рюкзак прошлого сезона, чем на китайском рынке. Мой ребенок уже четвертый год ходит с одним ранцем. Он стоил со скидкой около пяти тысяч. А в дешевых тетрадях банально не пишут ручки. Вообще, если эти деньги тратить весь год только на канцелярию – этого хватит, но на форму и портфель точно нет. На сменку, несколько пар штанов, рубашек, жилеток и спортивную одежду по погоде уходит около 30 тысяч», – рассказала горожанка корреспонденту, отметив, что экономить нужно с умом.

Информация взята с официальных сайтов указанных магазинов. Не реклама


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Сегодня в 13:45, просмотров: 220, комментариев: 0
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