Топ-5 странных находок в реках Югры

Реки Югры, как известно, богаты самой разнообразной рыбой. Каждый второй в регионе – рыбак. Но порой улов бывает настолько странным, что его обсуждают не только в округе, но и за его пределами. Мы вдохновились грудным имплантатом и составили рейтинг странных находок, обнаруженных в реках Югры.

5 место – катушка

В октябре прошлого года из сургутской Саймы вытащили гигантскую деревянную катушку для обмотки кабеля. Чтобы утилизировать находку, ее пришлось разрубить на щепки. Интересно, что тех, кто выкинул катушку в воду, так и не нашли.

4 место – бензопила

В Нефтеюганске в конце июля 2021 года рыбаки выловили не обед, а электрический инструмент. «Щука не клюёт, а ловятся бензопилы», — поделился возмущением пользователь соцсети «ВКонтакте».



Фото: vk.com/roadhmao

3 место – череп кита

Также в октябре 2020-го в Березовском районе рыбак вытащил со дна метровый череп неизвестного существа. Оказалось, что он принадлежит белухе – небольшому зубастому киту. «Факт, что белухи доплывали почти до Иртыша, известен науке», – рассказывал корреспонденту UgraNews заведующий отделом палеонтологии Музея Природы и Человека Антон Резвый.



Фото: ugra-news.ru

2 место – тюлень на льдине

В мае 2021 года жители нескольких городов Югры заметили дрейфующего на льдине тюленя. Он нежился на солнышке и иногда нырял в воду. Самые внимательные заметили, что у животного был поврежден глаз. Эксперты считали, что тюлень не выживет на Оби. О дальнейшей судьбе путешественника ничего неизвестно.

1 место – грудной имплантат

Победителем рейтинга становится грудной имплантат, выловленный в реке вартовчанами. «Мы нашли «сиську»!», - поделились везунчики радостью в социальных сетях.

Отметим, что загадка «сиськи» пока не раскрыта.