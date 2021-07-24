Топ-5 признаков фишинговых сайтов, на которых у вас могут украсть деньги с карты

Сезон отпусков продолжается, мошенники также стараются заработать на тех, кто покупает билеты онлайн. Гонясь за выгодой, проявляя невнимательность, все больше югорчан становятся жертвами обмана и теряют большие суммы. О том, как определить фишинговый сайт, где украдут все ваши деньги – в обзоре siapress.ru.

1. Большие скидки

Аферисты часто привлекают потенциальных жертв заманчивыми ценами, которые гораздо ниже, чем у официальных продавцов на проверенных сайтах. Как правило, желание сэкономить приводит к тому, что человек попросту теряет свои сбережения.



2. Ошибки в адресной строке

Фишинговые сайты полностью копируют дизайн другого интернет-ресурса и меняют или добавляют букву в адресной строке. Обязательно проверяйте этот фактор перед оплатой билета.



3. Небезопасное соединение





4. Небезопасные страницы оплаты





5. Статичный адрес всех страниц сайта

Рядом с адресом сайта в строке должен стоять замочек – это признак того, что сайт безопасен для пользователя. На мошеннических сервисах этого опознавательного знака не будет. Также стоит помнить, что адрес портала надежного продавца будет начинаться с https\\. Однако стоит помнить, что некоторые аферисты могут получить SSL-сертификат.

Во время оплаты картой покупателя перекидывают на страницу платежной системы. Если этого не произошло, но вас просят ввести код из СМС или CVV, вас пытаются обмануть.

У безопасных сайтов во время перехода по страницам меняется адрес. Фишинговые сайты-одностраничники такой возможностью похвастаться не могут.