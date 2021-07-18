Топ-5 однушек Сургута с видом на Обь

Житель мегаполиса сегодня выбирает недвижимость, исходя из простых параметров: цена, транспортная доступность и инфраструктура. Сургут – не Питер и не Сочи, поэтому искать видовые квартиры тут не принято. Но почему бы и нет? Ведь красивый вид из окна делает нас немного счастливее каждый день. Корреспондент siapress.ru посмотрел доступные на сегодня объявления о продаже недвижимости в Сургуте и выбрал пять однушек с видом на Обь.

1 место – 7,4 миллиона за 53 «квадрата»

В Восточном районе Сургута на улице Мелик-Карамова продается квартира 1+ с выполненным качественным и современным ремонтом. Судя по фотографиям, в ремонт, действительно, вложили много денег – продумано все, от цвета стен и полов до штор.

«Данная квартира расположена в живописном красивом месте с видом на реку Обь. Подъезд оборудован двумя скоростными лифтами, также имеется консьерж выход на паркинг. В жилом комплексе имеется детская поликлиника множество магазинов, аптеки парикмахерская салон красоты», - хвастается продавец.

Плюс к этому покупателю достанется развитая инфраструктура района.

2 место – 6,7 миллиона за 65 «квадратов»

В Центральном районе Сургута выставлена на продажу просторная однушка в доме на улице Университетская.

«Дорогой ремонт. Потрясающий вид на парк и обь. Панорамные окна в комнате и на балконе, гардеробная, дорогая кухня с немецкой встроенной техникой…», - говорится в объявлении.

Покупателю остается вся мебель.

3 место – 5,5 миллиона за 47 «квадратов»

Еще одна однокомнатная квартира с видом на Обь на Мелик-Карамова. «Продаётся уютная просторная квартира, с видом на р. Обь. Хороший свежий ремонт. Отдельная гардеробная комната с полноценной гардеробной системой. Просторная кухня, обустроенная», - кратко описал товар продавец.

4 место – 5,2 миллиона за 47 «квадратов»

И снова улица Мелик-Карамова. Из квартиры на 17 этаже открывается прекрасный вид на Обь и другие высотки.

«Очень уютная, светлая, с хорошим ремонтом, состояние заехал и живи. Просторная кухня с новым кухонным гарнитуром и встроенной бытовой техникой. Комната и прихожая оборудованы вместительными и функциональными шкафами. Жилая площадь удобно разделена на спальню и детскую комнату. При продаже остается практически вся мебель и техника», - описал недвижимость продавец.

5 место – 5,1 миллиона за 49 «квадратов»

На улице Гагарина в Центральном районе продается однокомнатная квартира с современным ремонтом, мебелью и техникой. По всей квартире установлена система «встроенный пылесос», которая, как обещают, станет незаменимым помощником в быту.

«В доме есть подземный паркинг, можно арендовать машиноместо. Въезд к дому огорожен шлагбаумами. Из окон квартиры открывается завораживающий вид на реку Обь!», - говорится в объявлении.

*По материалам Avito.ru. Не реклама