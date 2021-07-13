Что читает (и советует вам) титулованный дзюдоист и боец ММА Николай Коваленко

Лето в разгаре, но не всегда радует нас отменной погодой. Чем заняться в пасмурные дни? Конечно же, спрятаться под уютным пледом с хорошей книгой, ведь россияне всегда слыли самой читающей нацией. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает заслуженный мастер спорта по универсальному бою, мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта по самбо, неоднократный чемпион России, мира и Европы по вышеперечисленным дисциплинам, боец, не потерпевший ни одного поражения на профессиональной арене ММА Николай Коваленко.





Разум чемпионов (Джим Афремов)

Посоветовал бы эту книгу всем начинающим спортсменам, очень поучительная. Я стараюсь всегда брать пример с великих чемпионов, но непременно привносить в спорт что-то своё. Не то, чтобы я мечтаю стать легендой, но у каждого должен быть свой индивидуальный путь.

Держи голову выше (Брэндон Снид)

Книга примерно из той же серии. Только в данном случае приводятся истории уже других спортсменов. Здесь речь идет о методике мышления во время соревнований и о том, как правильно выстроить план тренировок, так называемые тренировочные циклы, чтобы к важному турниру подойти на пике формы, и не растерять ее после.

Зелёная миля (Стивен Кинг)

Большинство смотрели одноименный фильм, также снятый Стивеном Кингом. Триллер о заключенных, приговоренных к смертной казни. А зеленая миля – расстояние, которое осужденные проходят от камеры до места казни по зеленому полу. О чем произведение? О том, что даже в таком страшном месте, где сидят самые отвратительные злодеи, есть место добру и справедливости.

Путь дзэн (Алан Уотс)

Я ещё в процессе чтения и познания этой книги, но уже успел понять, что она учит, в первую очередь, добру ко всему, тому, оно всегда сильнее зла, а плохие и негативные эмоции разрушают нас на клеточном уровне. Важно находить в себе силы прощать и отпускать все старые обиды, становиться лучше каждый новый день.

Мотылёк (Анри Шарьер)

По этому роману тоже был снят одноименный фильм. Рассказывает о человеке с несгибаемым духом и силой воли, о небывалой несправедливости, с которой он сталкивался на протяжении большого времени. О том, что человек – это уникальное существо, которое может привыкнуть и адаптироваться абсолютно к любым условиям, чтобы выжить.