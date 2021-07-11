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Сбежал в Америку, сбили два раза, украли банкомат: какие курьезные преступления совершали югорчане? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 необычных преступлений, которые произошли в ХМАО

Сбежал в Америку, сбили два раза, украли банкомат: какие курьезные преступления совершали югорчане? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com

8 июля стало известно о решении суда по делу об убийстве директором топливной компании своего компаньона. Мужчина переписал на него свою фирму, но возвращать бизнес ему отказались. Преступник решил проблему радикально, но отправился в тюрьму. О том, какие еще курьезные преступления происходили в Югре – читайте в обзоре siapress.ru.

Кандидат на премию Дарвина

4 апреля этого года произошло очень странное ДТП: югорчанина, идущего по обочине, сбили «КАМАЗ» и «Приора». Если с большегрузом мужчина пережил встречу, то столкновение с легковушкой оказалось фатальным.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 58-летний мужчина, от полученных травм погиб. Следует отметить, что в момент ДТП на пешеходе отсутствовали световозвращающие элементы на одежде», – сообщили в пресс-службе ГИБДД ХМАО.

Комментаторы портала едко отметили, что житель региона – вполне неплохой кандидат на премию Дарвина.

Из России с любовью

Житель Лангепаса настолько сильно поругался со своим знакомым, что решил пустить в ход нож. Ранив приятеля, горожанин решил скрыться от правосудия в Америке. Силовики искали его по каналам Интерпола с 2016 года, но коллеги из Нью-Йорка задержали преступника только в 2019 году.

В 2021 он вернулся в Россию. В аэропорту Шереметьево югорчанина встретили люди в погонах.

Сорвали куш

Группа молодых людей из Мегиона решили разбогатеть непривычным способом. Мужчины взломали дверь торгового центра и выкрали банкомат с шестью миллионами. Полицейские оперативно установили личность организатора ограбления – им оказался уроженец Молдовы.

«Уголовное дело направлено в Мегионский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство. Санкция части 4 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокатился с ветерком

Пьяный менеджер одного из сургутских автосалонов захотел прокатиться и… угнал машину со своей работы. Пропажей оказался «Ниссан» стоимостью более 400 тысяч рублей. Заявление об угоне написал директор фирмы.

Злоумышленника полицейские нашли по камерам, установленным в ангаре автосалона.

Кто кого?..

Вартовчанину захотелось любви, поэтому он решил заказать себе проститутку. Вот только жаркая ночь в компании приятной гостьи не состоялась – мужчина перевел по неизвестным причинам на разные счета 86 тысяч рублей, но к нему так никто и не приехал.

О том, был ли найден мошенник, не сообщается.

О других необычных преступлениях и похожих инцидентах можно также прочитать в рубрике «Хроники прекрасной страны» на нашем портале.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 254, комментариев: 0
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