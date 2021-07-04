Топ-5 правил выживания в грозу

Июль на Урале по-настоящему грозный. Почти каждый день синоптики предупреждают о надвигающейся грозе и сильном ветре, в том числе и в Югре. Важно помнить, что гроза – не только красиво, но и смертельно опасно. На Среднем Урале 2 июля двое мужчин погибли от удара молнии. Они отдыхали на озере Балтым и спрятались от непогоды в беседке.

О том, когда опасна молния и как правильно себя вести во время грозы, рассказали эксперты МЧС.

Надо понимать, что молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности.

На природе

Перед поездкой на природу, уточните прогноз погоды. Если надвигается гроза – лучше поездку отложить. Но гроза может застать вас уже и на отдыхе.

Если Вы находитесь в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Не стоит прятаться под высокими деревьями.

Отойдите от водоема, спуститесь с возвышенного места в низину.

В степи или открытом поле не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

В сельском доме

Закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

В квартире

Не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

На велосипеде

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы, в том числе мотоцикл или велосипед положите в сторону, отойдите от них на 20-30 метров.

В автомобиле

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.