Шесть атрибутов активного отдыха в Сургуте на замену путевки к морю

Лето принесло россиянам может где-то и ожидаемые, но все же сюрпризы. Власти делают все, чтобы с одной стороны обезопасить отдых граждан, с другой – вставляют палки в колеса. Так, после объявления о том, что в отели Краснодарского края с 1 августа будут заселять только вакцинированных от COVID-19, 80% августовских путевок сдали обратно. Альтернативой может стать отдых в уединении с природой. Здесь уже нет турагента, который спланирует отдых и проследит за каждой мелочью. К такому отдыху нужно подготовиться основательно. В этой подборке рассказываем об основных атрибутах индивидуального отдыха.

Палатка

Укрытие для отдыха на природе будет самым дорогостоящим пунктом, если соберетесь в вояж. Покупая с рук, можно немного сэкономить. Предложения на популярном сервисе объявлений начинаются от 1500 рублей. В среднем за более менее надежную палатку придется отдать около 10 тысяч рублей. К слову, проживание даже в самой бюджетной гостинице у море станет самой весомой строкой в статье расходов. Поэтому скупиться на пристанище не стоит. Лучше взять палатку, которая прослужит долго и верно.

Спальный мешок

В таком путешествии стоит позаботиться о комфорте и тепле. Спальные мешок б/у в Сургуте можно купить от одной до четырех тысяч рублей. При этом в магазине спорттоваров предложения начинаются также от 999 рублей.

Фото: pixabay.com

Велосипед

Если поездка не обещает быть дальней и длительной лучше выбрать эко-транспорт.

Тратить несколько десятков тысяч на новый велик не обязательно. Сейчас набирает популярность прокат.

С началом туристического сезона в апреле 2021 года спрос на аренду велосипедов в Сургуте вырос в 6,5 раз, а предложение — в 2,5 раза по отношению к марту. Цена при этом выросла в 2 раза. Стоимость зависит и от конкретной модели, и от длительности аренды, в среднем одни сутки проката обойдутся в 1500 рублей.

Автобокс

Для длительной поездки багажника и салона может не хватить, чтобы взять с собой полдома.

В Сургуте наблюдался пик в мае – на Авито Услугах спрос на автобоксы вырос почти в 3 раза, а предложение – на 25%. Арендовать автобокс в Сургуте можно в среднем за 250 рублей, при этом чаще всего минимальный срок, на который вещь готовы предоставить в аренду, 3 дня. В период пандемии спрос на них вырос в пять раз.

Катамаран

Для поклонников отдыха у воды тоже есть варианты. Катамаран в Сургуте сдают за 2500 рублей в сутки. Отличная возможность устроить речную прогулку для семьи в жаркий день. Но не стоит забывать про безопасность – позаботьтесь о комплекте спасательных жилетов.

Фото: all-atop.com

Сапборд

Модный в этом сезоне атрибут активного отдыха на воде в Сургуте будет стоить порядка 1800 рублей за сутки. Гребля сидя, стоя, в одиночку или в компании – вариаций много. А если подключить воображение, можно представить себя серфером, рассекающим волны на австралийском побережье.

Фото: Pinterest