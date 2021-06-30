Шесть главных ошибок автомобилистов в жару

Синоптики обещают, что в Югру на несколько дней придет настоящее лето. Жара – экстремальная погода не только для северян, но и для автомобилей. Мы собрали главные ошибки водителей, которые они допускают в жаркие дни, чтобы вы их избежали.

- Не следить за техническим состоянием автомобиля.

До наступления жары стоит провести профилактическое обслуживание системы охлаждения двигателя: проверить уровень антифриза, при необходимости долить или заменить его, осмотреть и очистить от грязи радиаторы.

- Не прогревать мотор перед поездкой.

Температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, составляющей около сотни градусов. Поэтому перед началом движения, стоит дать ему поработать 1-2 минуты.

- Не следить за температурой двигателя.

В жару повышается нагрузка на систему охлаждения автомобиля. Поэтому стоит следить за стрелкой температуры. Если она уйдет за пределы нормы, надо остановиться, заглушить мотор, открыть мотор и дать ему остыть минут 15. При необходимости, когда давление в системе охлаждения упадет (но не раньше), долить в расширительный бачок антифриз.

Если после запуска двигателя, температура также высока, лучше вызвать эвакуатор.

- Врубать кондиционер на полную мощность.

Отказаться от этого удовольствия сложно, но стоит соблюдать несколько правил. Во-первых, не садитесь в перегретый салон: проветрите машину, открыв двери. Во-вторых, температуру в салоне не стоит понижать больше, чем на пять градусов от уличной температуры.

- Испытывать на прочность тормоз.

Основа безопасного поведения на дороге при любых погодных изменениях - это снижение скорости и увеличение дистанции между автомобилями. В жару раскаленный асфальт ухудшает сцепление шин с дорогой. Кроме того, в жару при резком торможении перегреваются колодки, а значит выжимать педаль тормоза становится трудней.

- Не обращать внимание на свое самочувствие.

В летний зной по возможности стоит отказаться от длительных поездок за рулем, рекомендуют в Госавтоинспекции. В жару водители быстро утомляются, испытывают дискомфорт и медленнее реагируют на дорожную обстановку, вследствие чего учащаются случаи аварийности на дорогах.

Держите в салоне запас прохладной воды. И не оставляйте детей и животных в раскаленном салоне.