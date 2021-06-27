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​Не раскачивайте лодку // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как не утонуть на рыбалке: советы спасателей

​Не раскачивайте лодку // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: vk.com/gims86

27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. В Югре, как известно, в каждой семье есть хотя бы один заядлый рыбак. И, конечно же, он знает о правилах безопасной рыбалки все и даже чуточку больше. Однако на реках региона ежегодно случаются трагедии. А это значит, что правила стоит повторять и соблюдать.

К празднику рыболовства сотрудники ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре составили свод правил поведения в лодке. Соблюдайте их, чтобы не пополнить сводку происшествий на воде.

1. Проверьте безопасность судна

- Перед тем как сесть в лодку, убедитесь в ее исправности и прочности. Обязательно проверьте, на месте ли весла, уключины, спасательные средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды.

- На всех находящихся в лодке должны быть надеты спасательные жилеты.

2. Шалости оставьте на суще

- Производить посадку в лодку по одному человеку, ступая на середину настила лодки, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно бортов, нельзя перегружать лодку.

- Во время движения лодки пассажирам нельзя меняться местами и садиться на борта лодки.

- Ни в коем случае нельзя допускать шалости во время движения лодки – это опасно для жизни!

- Категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, раскачивать ее и нырять с борта.

3. Соблюдайте правила движения

- Сидящий на вёслах должен быть особенно внимательным, чтобы не удариться о борт другой лодки при массовой прогулке по воде. Совершая водные прогулки, двигайтесь по правой стороне реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше 20 метров от берега.

- Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу моторным и парусным судам.

- Особенно опасно, когда управляют лодкой нетрезвые люди

4. Не поддавайтесь панике

- В случае опрокидывания лодки, следует держаться за борта, избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону.

5. Внимание – погоде

- Не стоит кататься на лодке в плохую, особенно ветреную погоду.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 140, комментариев: 0
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