Как подхватить кишечную инфекцию: десять проверенных способов

Лето для обывателя – сезон отпусков, а для врачей – сезон подъема заболеваемости кишечными инфекциями, в том числе и энтеровирусной. В 2020 году, благодаря ковиду, заболеваемость энтеровирусной инфекцией в Югре снизилась в 25 раз. Было зарегистрировано всего 42 случая заражения, тогда как в 2019 году – 1069 случаев.

Особенно опасны кишечные инфекции для детей. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры и выживают длительные сроки в воде. Заразиться можно от больного или носителя возбудителя. Инкубационный период составляет до недели до 35 дней.

Санврачи регулярно рассказывают о мерах профилактики энтеровирусной инфекции, но, если вы не знаете, чем усложнить себе жизнь и испортить отпуск, вот проверенные способы:

- трогать грязными руками лицо, нос, глаза, употреблять пищу немытыми руками;

- пить сырую воду;

- пить воду из питьевых фонтанчиков;

- использовать лёд для охлаждения напитков, приготовленный из воды неизвестного качества;

- покупать продукты и напитки у уличных торговцев;

- принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры;

- употреблять термически необработанные продукты;

- мыть фрукты, овощи и зелень сырой водой, в том числе водой из-под крана;

- посещать с маленькими детьми мероприятия с большим скоплением людей;

- купаться в бассейнах, вода которых не подвергается периодическому обеззараживанию и контролю качества.

Энтеровирусные инфекции характеризуются многообразием клинических проявлений с поражением нервной системы, мышц, слизистых оболочек и кожи). Для всех форм есть общие симптомы: острое начало с повышением температуры тела до 38-39оС, головная боль, боли в мышцах, тошнота, рвота, гиперемия лица и шеи, слизистых оболочек миндалин, мягкого неба, глотки, увеличение шейных лимфатических узлов.

Специалисты окружного управления Роспотребнадзора рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания и ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива.