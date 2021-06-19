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​Сургут в культуре — это круто! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Произведения культуры и искусства, в которых «засветился» Сургут

​Сургут в культуре — это круто! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Дарья Черменева, siapress.ru, gelio.livejournal.com, КЦ «Порт»

Всем известно, что жить в Сургуте — это круто: по крайней мере, так утверждает известная песня. Корреспондент siapress.ru вспомнил ее сегодня и решил поинтересоваться: в каких произведениях культуры и, не побоимся этого слова, искусства еще засветился наш любимый город.

Музыка

Локомотив тут, конечно, именно эта песня: да потому что это круто.

Но и без нее признаний в любви предостаточно: к 420-летию Сургута, например, выходил целый компакт-диск «Сургут — любимый город», к десяти трекам которого приложили руку такие известные горожане, как, например, генеральный директор СТВ Игорь Ярош и тогдашняя замглавы Сургута Наталья Алешкова.

Не будем здесь подробно освещать релизы сургутян, которые выходили в нашем городе, но не посвящены непосредственно ему. А их предостаточно — это джазовые и поп-альбомы Алены Поль, инструментальная рок-музыка The Living Stones, неоклассические эксперименты Сергея Зятькова, концертные программы хоровой капеллы «Светилен»; кстати, сюда же — диск ансамбля народных инструментов «Былина», который в начале 90-х выходил аж на федеральной фирме грамзаписи «Русский диск» (она в какой-то момент заменила собой ФГЗ «Мелодия»).

Книги

Еще одна сфера искусства, в которой Сургут светится ярче солнца, — это литература и мемуары. Одна из последних книг вышла буквально на днях — ее презентовала горожанка Татьяна Булаева, и в ней — очерки о сургутянах, известных и не очень.

Такой формат, кстати, вообще популярен среди интеллигенции: можно вспомнить также двухтомник Екатерины Логиновой «Портреты на фоне времени».

Особняком стоят фолианты, посвященные истории нефтегазового комплекса. «Долгую дорогу к нефти» о работе Сургутнефтегаза, кстати, читать по-настоящему интересно: найдите и проверьте.

Богатые краеведческие сведения можно почерпнуть из трудов знаменитого нашего земляка Ивана Захарова — отыщите его книгу «Моя земля». Достаточно и художественной прозы и поэзии — сборник рассказов «Ленькина наука» Флегонта Показаньева раскрывает красоту суровой сибирской земли для младших школьников, а для читателей постарше — поэзия Петра Суханова и целой плеяды сургутских поэтов, с ними можно познакомиться, полистав в Центральной библиотеке имени Пушкина альманах «Сургут литературный» — причем можно сделать это прямо дома, издания представлены на сайте ЦБС в формате pdf.

Живопись и фотография

Здесь все намного проще: живопись, посвященная Сургуту, время от времени выставляется в культурных центрах города — например, до 30 июня в «Порту» работает коллективная выставка «ProСургут».

Полюбоваться на то, как прекрасен наш город, можно и в окне браузера — очень популярны в поисковиках работы Дарьи Черменевой, много занятного материала публикует сургутянин Юрий Семенков в паблике «Советский модернизм Сургута», а лучшие, пожалуй, фотографии морозной нефтяной столицы несколько лет назад сделал блогер Слава Степанов — уверены, что эти красочные полотна вы явно где-то видели.

Искусство помогает видеть привычные вещи с новой точки зрения — наслаждаться их красотой, влюблять сильнее. Надеемся, что хотя бы одно из перечисленных произведений (или же оставшихся вне поля нашего внимания) откроет для вас новую, ранее невиданную грань сурового, но любимого Сургута.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 126, комментариев: 0
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