Как обезопасить свою дачу от пожара?

По данным МЧС, в 2020 году в России зарегистрировано 439 100 пожаров, третье место среди них заняли возгорания в частных домах. Как обезопасить фазенду от огня? Ловите советы!

Уходя, гасите… все

Перед тем как уехать с дачи, выключите рубильник и сетевые автоматы. Выключите из розеток микроволновку, телевизор, мультиварку, зарядные устройства — в общем, все, что включали. Все электрические электроприборы должны оставаться сухими. Заодно, кстати, приоткройте дверцы холодильников, микроволновок, стиральных машин, чтобы там было сухо и не завелась плесень. Проверьте целостность электропроводки и розеток, если нужно — замените.

Если дому больше 30 лет и в стенах лежит алюминиевая проводка, ее пора менять. Она рассчитана на использование бытовых приборов мощностью в 1–2 киловатта — для современных электроприборов этого недостаточно.

Кладите печь (и в печь!) правильно

По статистике, 20 процентов возгораний происходит из-за печек и обогревательных приборов. Их кладку и ремонт доверьте печникам, имеющим лицензию. Утеплять пространство между дымоходом и досками перекрытия хорошо горящими материалами (например, опилками) — нельзя. А сам дымоход не должен находиться с предметами, которые легко горят.

Не разжигайте печь с помощью бензина, ацетона, керосина и прочих легковоспламеняющихся средств: это приводит к взрыву. При этом растопку необходимо прекратить за несколько часов до отхода ко сну.

Запрещено сушить возле печи и на печи обувь, сырые дрова и другие предметы. Перед дверцей печи нужно прибить металлический лист размером 50х70 см, чтобы выпадающие угли не загорелись на деревянном полу. Не забудьте про отделку из несгораемых материалов в местах, где стены, перегородки, перекрытия и балки здания примыкают к печи и дымоходным трубам.

Дымоход и печь от сажи требуется чистить не реже одного раза в три месяца. Помните, что зола остается горячей в течение нескольких часов — выгребать ее стоит только после того, как остыла.

Не забывайте убирать сухую траву на участке и вокруг него. Особое внимание автовладельцам следует обратить на промасленную ветошь, пропитанную топливом. В жару солнце без труда сможет нагреть все это богатство до воспламенения.

Сигнализируйте

Не скупитесь на установку пожарной сигнализации: эти устройства имеют небольшой размер, круглую или квадратную форму. Установите их на потолке. В случае загорания извещатели передают тревожный сигнал на приемно-контрольный прибор. Автоматические извещатели реагируют на один или несколько факторов пожара: тепло, дым, пламя, газ.

Заведите огнетушитель

Прежде чем купить огнетушитель, необходимо понимать, где вы его планируете установить. Существуют строгие требования к их размещению.

Так, например, нужно расположить устройство на достаточном расстоянии от отопительных приборов. На него не должны попадать прямые солнечные лучи, а дистанция между огнетушителем и возможным источником возгорания должна составлять не менее 20 метров. Оптимально подвесить его к стене на высоту не ниже, чем на 1,5 метра от пола. Хорошо иметь огнетушитель в каждой комнате или как минимум на каждом этаже здания.