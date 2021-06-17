Что поможет избежать солнечного удара: кепка, бандана или шляпа?

В Сургуте в последнее время солнечно, даже несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков. А долгое нахождение под солнцем может сказаться не только на коже – человек может получить тепловой удар. Особенно сильно этому подвержены люди с ожирением, болезнями сердечно-сосудистой системы, эндокринными расстройствами, а также груднички. Спасаться от перегревания на улице мы привыкли с помощью головных уборов. Какой из них выбрать лучше? Об этом – в сегодняшнем обзоре.

Кепка

Плюсы:

Эргономичность. Кепка легко уместится даже в дамской сумочке и не займет много места в шкафу.

Большой выбор фасонов. Сегодня модницы могут похвастаться такими видами кепок, как флоппи, восьмиклинка или жокейка – они превращают обыденный наряд в трендовый лук.

Защита от перегрева. Такой головной убор, сшитый из натуральных материалов, сбережет человека от солнечного удара.

Минусы:

Плохая защита от солнечных лучшей. Козырек, к сожалению, может обеспечить тень лишь на лице. Шея и плечи остаются незащищенными, кожа на них может обгореть.

Чтобы найти оригинальный фасон, придется постараться. К сожалению, в масс-маркете мы чаще всего можем найти бейсболки, которые подходят для повседневного или спортивного образа. Чтобы найти головной убор как в сериале «Острые козырьки», нужно постараться или заказать в интернет-магазине.

Негигиенично. Если голова вспотеет под кепкой из ненатуральных материалов, пот будет стекать по лицу и шее, а не впитываться в головной убор.

Шляпа

Плюсы:

Хорошо держит форму. Нити из полиэстера делают летние шляпы более эластичными, поэтому их часто добавляют даже в изделия из соломы, трикотажа и шерсти. Кроме того, добавление вискозы или акрила позволяет головному убору хорошо держать форму и не деформироваться.

Сохраняет цвет надолго. Цвета и принты на синтетических материалах практически не выгорают на солнце.

Минусы:

Может усилить потоотделение. Головной убор из искусственных материалов поспособствует усилению выделения пота.

Плохая защита от солнечного удара. Синтетика быстро нагревается под воздействием солнца, поэтому такие аксессуары – плохая защита от теплового удара.

Нужно будет подбирать образ. Шляпка не подойдет для тех, кто предпочитает повседневный образ.

Бандана

Плюсы:

Можно использовать по-разному. В осенний период бандана может стать шарфом, летом – головным убором или напульсником.

Хорошо впитывает влагу. Качественные банданы впитывают пот, ими также можно протереть шею и лицо. Кроме того, человеку в бандане обычно не жарко.

Оригинальность. Такой головной с ярким принтом убор сделает стиль более молодежным.

Минусы:

Недолговечность. Очень часто происходит так, что банданы рвутся из-за того, что сделаны из плохого материала, или неправильного хранения.

Плохая защита от солнечных лучей. Если макушка и будет покрыта, то лицо, плечи и шея также попадают под действие солнца и могут обгореть.

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