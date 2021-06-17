Топ-7 советов врача-кардиолога, как пережить жару

Жар костей, как известно, не ломит. Но для северян лето хоть и долгожданное, но непростое время. Во время жары многие чувствуют себя неважно: учащается пульс, может появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди. Особенно опасен летний зной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как пережить жару и не навредить сердцу – рассказала врач-кардиолог тюменской ОКБ №1 Ольга Стойко:

1. В солнечную жаркую погоду на улице лучше находиться в утренние часы (до 11:00) и вечером (после 17:00).

2. Обязательно носите головной убор, надевайте лёгкую одежду из натуральных материалов (хлопок, лен) и удобную обувь.

3. Чаще принимайте прохладный душ.

4. Всегда имейте при себе бутылку с питьевой водой. В течение дня необходимо выпивать до 2 литров обычной, неминеральной воды.

5. Ограничьте употребление соли и соленой пищи, ешьте больше овощей и фруктов.

6. Людям с гипертонией давление в жаркое время года лучше измерять три раза в день. Если артериальное давление ниже 90/60 мм рт ст, необходимо пропустить прием гипотензивных препаратов. При неснижаемом стандартной терапией повышении давления необходимо принять дополнительную дозу препарата и обратиться к своему врачу для коррекции лечения.

7. Во время поездки на дачу или в путешествие, обязательно возьмите с собой тонометр, аптечку, содержащую все принимаемые вами лекарства.

ВАЖНО! При появлении давящих, сжимающих болей за грудиной, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью!

Ранее мы рассказали, чем лучше питаться в жару и как спасти свою квартиру от летнего зноя. Если вы все-таки перезагорали, читайте всю правду о солнечных ожогах.