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Чем и как питаться, чтобы самому «не свариться» // Обзор СИА-ПРЕСС

ТОП-5 советов, которые помогут организму пережить жару

Чем и как питаться, чтобы самому «не свариться» // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Хоть в Сургуте и Югре лето короткое, жаркие деньки всегда неожиданно сваливаются на голову. Почему сваливаются? Многие по привычке выстраивают режим питания из тяжелых калорийных продуктов, которые в жару могут навредить организму или принести массу неприятных ощущений. Заливая это все холодной водой, чтобы спастись от жажды. А поможет ли она охладиться? Представляем пять эффективных советов, которые помогут пережить жару.

Горячее лучше холодного

Ученые доказали, что в жару почувствовать свежесть и холодок поможет горячий чай. Лучше для этого эксперимента выбрать зеленый листовой или ройбуш. Эту мудрость познали не только жители Средней Азии, но и канадцы. Так, ученые выяснили, что горячее питье немного повышает температуру тела, но за счет активного потоотделения влага испарения, что способствует охлаждению.

Также хорошо утоляют жажду минеральная вода без газа, травяные настои, айран, несладкий компот или шиповник.

Мороженое – не выход

По тому же принципу стоит ограничить употребление мороженого и ледяных напитков. Они не помогут охладиться снаружи и почувствовать облегчение, а, наоборот, охлаждают внутренние органы. Это влечет за собой снижение иммунитета и как следствие вы – победитель по жизни – болеете летом, пока другие загорают.

Завтрак и ужин – съешь сам

Диетологи советуют принимать пищу в более прохладное время суток. Поэтому завтрак должен быть более ранним и самым калорийным – 35% от суточной нормы. Обед – 25%. Его лучше сместить и поесть до полудня. Тогда ужин придется на 18 часов, когда солнце уже не так активно. Вечерний прием пищи тоже стоит разбить и устроить небольшой перекус около 21.00.

Да – фруктам и овощам

Основой рациона в жаркое лето должны стать свежие фрукты, овощи холодные супы (окрошечку любят все). От тяжелого мяса лучше и вовсе отказаться. Для пополнения запаса белков стоит переключиться на рыбу яйца. О простых углеводах лучше тоже хоть на время позабыть. Сладости и булки вам заменят ягоды и любимые фрукты. Когда еще пополнять копилку витаминов, как не летом.

Кроме того, стоит помнить, что в жару объем потребляемых калорий должен быть немного меньше суточной нормы – примерно на 15%.

Водный баланс

Помимо всего прочего, необходимо поддерживать водный баланс. Многие боятся перебрать с водой и получить отеки, но ограничивать себя в необходимом для жизни ресурсе нельзя. Неплохо справляются с жаждой сок лимона –пару капель можно добавить в стакан воды.

А утихомирить потоотделение поможет слегка подсоленная вода. При этом лучше добавить поваренную соль нежели йодированную. Употребление последней в жару лучше ограничить. Она может замедлить процесс переваривания пищи.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 211, комментариев: 0
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