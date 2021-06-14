Как уберечь квартиру от жары летом?

Дождались! В Сургут наконец нагрянуло настоящее лето, которое вместе с радостью принесло и известные неудобства. Почему-то считается, что в нашем городе лета практически не бывает, — оттого, например, и фонтаны не строятся (а те, которые построены, — чинятся до ноября, и это не шутка), и купальных мест не предвидится, и т.д., и т.п.

Сами горожане, кстати, тоже в жаркое сургутское лето не особо верят, поэтому каждый год, когда оно внезапно наступает, остаются один на один с духотой в квартирах. На кондиционер тратиться жалко — но способов охладить жилище без дорогих приспособлений предостаточно. Несколько таких эффективных (и эффектных) хитростей — в актуальном обзоре СИА-ПРЕСС.

ДНЕМ

Устроить блэкаут (не путать с локдауном)

Жара идет с улицы через окна — значит, надо поставить перед ней мощный заслон. Так, как это делают автомобилисты: вы наверняка видели машины, лобовое стекло которых закрыто экраном из фольги.

В квартире так тоже можно сделать: наклейте фольгу на стекло — и палящее солнце будет смотреть не в ваше жилище, а на себя самого, словно в зеркало.

Естественный минус — темнота.

Набросить льда на вентилятор

Те, кто уверяет, что вентилятор так же эффективен, как и кондиционер, конечно, лукавят. Но не совсем! Нужно только знать некоторые хитрости, которые действительно сделают покупку массивного кондея неактуальной.

Следуя заветам очумельца Бахметьева, берем несколько пластиковых бутылок, наливаем в них воду и замораживаем ее. Полученные ледяные снаряды ставим непосредственно перед пропеллером. Готово: теперь вентилятор гоняет прохладный воздух, и температура в жилище снизится.

Доставайте термометры.

Распылить воду

Если в доме нет вентилятора, то уж пульверизатор найдется наверняка: набираем в него воду и опрыскиваем ею комнаты по периметру. После чего наслаждаемся водяной завесой.

Минус — всего удовольствия на полчаса, не более. Не убирайте пульверизатор далеко.

НОЧЬЮ

Ночная духота не дает спать — переносить ее, кажется, еще более невыносимо, чем дневную жару. Так что пара ночных советов будет актуальна.

Развесить холодные простыни

Один из действенных способов быстро охладить помещение — развесить по нему холодные полотна. Простыни подойдут. Их можно замочить в холодной воде (и отжать, естественно) или же сунуть в морозилку. После чего развесить по комнате и ложиться спать.

Одеяло далеко не убирайте: вдруг перестараетесь, и станет холодно?

Просто проветрить

Самый простой совет от Капитана Очевидность: днем окна лучше не открывать (тем более те, которые ведут не на улицу, а на застекленный балкон, который в жару становится натуральной баней) — вместо проветривания только повысите температуру в жилище еще на несколько градусов.

Лучше всего наслаждаться свежим воздухом до и после захода солнца — утром с четырех до восьми или вечером с десяти.

Есть что добавить? Как вы боретесь с жарой? Пишите в комментариях!