Топ-3 развлечений сургутских детей на улице

От старшего поколения мы часто слышим, что нынешние дети совершенно не знают «уличных» забав, променяв подвижные игры на телефоны, компьютеры и прочие девайсы. Однако сургутская детвора раз за разом доказывает, что они не одними девайсами и интернетом будут сыты. В этом обзоре вы увидите, как развлекается местная молодежь вне дома.

По крышам бегать, голубей гонять

Кто и нас не лазал по крышам домов? Подростки там ищут романтики, встречая закаты и рассветы с первой любовью, а те, кто помладше – испытывают свою смелость и ловкость. 2 июня сургутяне заметили тех, кто относит себя ко второму типу: они исследовали вершину недостроенного здания у «Ауры».

Подвешенные трубы, кстати, тоже не остаются без внимания.

Капитан, капитан, улыбнитесь

Уже повзрослевшие местные жители вспоминают, как плавали на самодельных деревянных плотах в затопленных котлованах. Время идет, но это развлечение осталось – 9 июня местный телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» опубликовал видео, на котором запечатлен любитель сплавляться по глубоким лужам. Сваи, сильный ветер и небезопасность такой «лодки», кажется, совсем не смущают героя ролика и его спутницу.

В заросшем парке стоит старинный дом

Не обошлось и без тех, кому «больно видеть белый свет и лучше в темноте», а, точнее, подростков, гуляющих по заброшкам. Привлекает внимание молодежи бывший кинотеатр «Аврора», в который можно забраться через разбитые окна.

Страшный сгоревший двухэтажный дом также не пугает детвору – напротив, они весело резвятся как внутри, так и в окрестностях.

P.S.: Просим наших читателей быть более осторожными и не рисковать своим здоровьем