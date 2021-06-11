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Не загорел, а обгорел // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 мифов о солнечных ожогах

Не загорел, а обгорел // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com, freepik.com

В Сургуте завершают строительство официального пляжа на побережье реки Сайма между Югорским трактом и Преображенским храмом. Однако это место не только разрешено для купания – люди будут приходить сюда позагорать, что для некоторых закончится солнечным ожогом. Мифы об этой неприятной травме мы собрали для вас в этом обзоре.

Миф 1. Сметана и кефир помогут восстановить поврежденную солнцем кожу


Нет, это далеко не так – «народное средство» в виде кисломолочных питьевых продуктов может вызвать бактериальную инфекцию кожи, а такой жирный соус, как сметана, способен лишь усугубить проблему.

Миф 2. Солнцезащитный крем даст возможность находиться под солнцем неограниченное количество времени

Это не правда. К сожалению, мы не учитываем такие параметры, как количество нанесенного крема на кожу, степень потоотделения, время нахождения под солнцем, фактор защиты крема, которые влияют на реальный уровень защиты кожи.

Миф 3. Высокий SPF солнцезащитного крема означает больше защиты

Высокий уровень SPF у средства – это лишь обманчивое впечатление, из-за которого можно получить передозировку ультрафиолетовых лучей, позагорав на пляже лишний час.

Миф 4. Темнокожим не нужен защитный крем

Пусть у темнокожих уровень защиты от солнечный лучей выше (так как у них больше меланина), но это не означает, что им не нужны вспомогательные средства.

Миф 5. В тот период, когда человек отдыхает от загара, кожа может восстановиться полностью

Этот миф верен лишь на часть – действительно, кожа способна восстановить небольшое повреждение, однако сильные и глубокие ожоги сохраняются надолго, а вред от них может проявиться спустя долгое время.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 142, комментариев: 0
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