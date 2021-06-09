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​Не витамины – одна химия! // Обзор СИА-ПРЕСС

Инструкция: как не заработать отравление при выборе сезонных фруктов и ягод

​Не витамины – одна химия! // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Как выбирать фрукты и ягоды, чтобы отравиться химикатами, которыми они напичканы – не следовать этим советам! В короткое лето особенно для северян так важно запастись витаминами. Однако сезонные продукты порой таят в себе опасность.

Для увеличения урожая, ускорения роста и сохранения товарного вида, его часто обрабатывают химикатами, нитратами. Они могут вызвать отравление из-за влияния на желудочно-кишечный тракт, принести вред сердечно-сосудистой и нервной системе. Особенно опасна в этом отношении клубника - на нее нет норм по содержанию нитратов.

В организме человека нитраты превращаются в нитриты. Попадая в кровь, они превращаются в метгемоглобин, который не способен переносить кислород и углекислый газ. Это нарушает клеточное дыхание.

Чтобы такого не произошло с вами, рассказываем, как уберечь себя от некачественных сезонных вкусностей.

Клубника

Большие ягоды не всегда могут оказаться вкусными: лучше выбрать средние и мелкие. При выборе клубники нужно обращать внимание на насыщенность цвета, запах и внешний вид. Ягоды должны быть твердыми на ощупь, без малейшей гнили.

Лучше отказаться от покупки, если ягода имеет неравномерный цвет, какие-либо светлые пятна, влагу на поверхности, желтые или сухие листики чашечки.

Кстати, диетологи советуют есть клубнику на сытый желудок и сочетать ее с кисломолочными продуктами. Сезон для покупки клубники весьма короткий – июнь и июль.

Черешня

Это одна из первых ягод, которая появляется на прилавках магазинов. Хорошая черешня имеет гладкую поверхность и глянцевый блеск, без вмятин и трещин. Матовый оттенок говорит о том, что ягоды уже залежались. Наличие плодоножки обязательно. При ее отсутствии в отверстие попадают грязь и микробы. При этом хвостик должен быть зеленым и эластичным. Если он сухой и темный, скорее всего ягода уже потеряла свой вкус.

Согласно сезонному календарю, черешню можно есть все лето – с середины мая по конец августа. Но самые вкусные ягоды – в разгар сезона – с конца июня по середину июля. В это время они еще и максимально полезные.

Не стоит есть немытые ягоды и дегустировать их в магазине. Лишним будет ошпаривание кипятком и использование моющего средства. Черешню, как и клубнику достаточно промыть проточной водой и просушить.

Персик, нектарин, абрикос

Самый главный критерий для выбора вкусных персиков – это аромат. Чем он насыщенней, тем качественней продукт. Более яркий запах обычно имеют желтые персики, но белые плоды - слаще. Спелые, вкусные персики обычно мягкие, и в то же время упругие.

Если в купленных персиках вы обнаружили треснутые косточки, их лучше более тщательно промывать или сварить из них компот. Скорее всего фрукты обработаны химикатами.

Арбуз

Эта крупная ягода – обязательный атрибут жаркого солнечного дня. Несмотря на то, что первые арбузы на прилавках появляются еще с мая месяца, пробовать их не стоит торопиться. Маркетологи говорят, что российские арбузы появляются только в конце августа – начале сентября. До этого арбузные поставки осуществляют в основном из Средней Азии.

К приметам сладких и вкусных ягод относятся оранжевое земляное пятно, большая «паутинка» на поверхности корки и сухой хвостик. Более крупные арбузы – «девочки» – чаще оказываются сладкими, чем овальные.

А проверять их на содержание химикатов специалисты предлагают так: кусочек мякоти поместить в стакан с водой и посмотреть на изменения. Вода окрасилась с яркий цвет – это говорит о наличии химикатов.

Дыня

Хорошая дыня должна быть крупного размера, но не тяжелая. При надавливании слегка пружинит – дыня не должна быть твердой, как арбуз. На рынках покупатели их часто «шлепают» – такой способ проверки имеет место быть. При хлопке звук должен быть глухим. Сухой хвостик и его мягкое основание – тоже признаки спелого плода.


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09 июня в 18:13, просмотров: 224, комментариев: 0
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