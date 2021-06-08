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​Берем авто! Но какое?! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какие автомобили стали самыми покупаемыми на первичном авторынке Сургута

​Берем авто! Но какое?! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com, avito.ru

Какие автомобили сургутяне охотнее покупают в автосалонах? На этот вопрос ответили эксперты «Авито Авто», которые выяснили, что рынок вторичных автомобилей за первые два месяца этого года сократился на 14,5 процента по сравнению с началом 2020-го. Дело и в том, что машины с пробегом продаются быстрее, и в том, что горожане все больше предпочитают новенькие авто.

«Весной 2021 года одним из ключевых трендов на первичном авторынке Сургута стал значительный рост покупательского интереса. При этом, несмотря на рост интереса со стороны покупателей, цены на новые автомобили незначительно, но снизились (примерно на три процента). Поэтому для покупателей сейчас наступает хороший момент для совершения сделки, пока цены не успели вырасти», — прокомментировал руководитель группы аналитики интернет-сервиса Марат Миннекаев.

Если смотреть на результаты продаж за первые четыре месяца, можно заметить, что в основном сургутяне отдают предпочтение зарубежному автопрому: только одна марка из топ-5 — российская.

1 место. Renault

Самой популярной маркой автомобилей стал Renault.Лидирует в ассортименте марки универсальный кроссовер Kaptur, средняя цена которого составляет 1 558 000 рублей. Спрос на эту модель в Сургуте вырос на 18,5 процента в 2021 году.

2 место. ВАЗ (LADA)

Вторую строчку в топе наиболее востребованных на первичном авторынке марок по итогам января-апреле 2021 года занимает ВАЗ (LADA). Из моделей этого производителя отечественного автопрома сургутяне предпочитают седан Vesta. Средняя цена автомобиля составляет 868 900 руб.

3 место. Infiniti

На третьем месте по спросу находятся машины японского автоконцерна Infiniti. Модель QX80 — внедорожник класса «премиум», его цена в ХМАО - 6 805 000 рублей.

4 место. Audi

Четвертое место в рейтинге занял бренд Audi. Самая популярная модель - среднеразмерное купе A5, её цена - 4100000 рублей.

5 место. Chevrolet

Пятую позицию занимает марка автомобилей, а именно компактный седан Cobalt. Купить его в Сургуте можно в среднем за 859 900 рублей.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 50, комментариев: 0
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