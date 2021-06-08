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Гепатит, холера и паразиты: чем грозит купание в незнакомых водоемах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 опасных болезней, которые можно подхватить после заплыва в грязной воде

Гепатит, холера и паразиты: чем грозит купание в незнакомых водоемах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: siapress.ru

В Югре, по сообщениям Роспотребнадзора, всего три водоема из 27 безопасны для купания. Однако это никогда никого не останавливало – очистка реки или озера пройдет не скоро, а лето на севере короткое.

Стоит помнить, что заплыв в грязной протоке может привести к неприятный последствиям. Так, по статистике Всемирной организации здравоохранения, 85 процентов заболеваний передается через воду. Чем можно заразиться после отдыха у незнакомого водоема? Читайте в этом обзоре.

Энтеровирусные болезни

Это инфекционные заболевания, возбудителями которых являются кишечные вирусы из группы Коксаки и ECHO. Опасны тем, что могут вызвать поражение центральной нервной системы, мышц, миокарды и кожных покровов. Чаще всего проявляется в форме серозного менингита.

Симптомы: повышение температуры тела до 40 градусов по Цельсию, тошнота, диарея и другие показатели общей интоксикации. На второй день болезни появляются сильная головная боль, ригидность затылочных мышц. Иногда наблюдаются другие симптомы энтеровирусной инфекции (миалгия, экзантема, поражение миокарда, гиперемия слизистой оболочки зева).

Острый вирусный гепатит А

Это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением печени. Однако, при своевременном обращении за помощью в медучреждение, у пациента есть шанс на выздоровление. Однако стоит помнить, что инкубационный период гепатита А – от 15 до 50 дней.

Симптомы: общее плохое самочувствие, повышение температуры, значительно темнеет моча (цвет становится похожим на крепко заваренный черный чай), возможны лихорадка, слабость, а также тошнота, рвота, тяжесть в области желудка и правом подреберье. Через несколько дней желтеют склеры, кожа, обесцвечивается кал.

Холера

Это острое инфекционное заболевание человека из группы карантинных инфекций. Ее вызывают холерные вибрионы, которые колонизируют тонкий кишечник и приводят к нарушению водно-солевого обмена и обезвоживанию организма.

Симптомы: понос и рвота. В результате для жизни заболевшего становится опасной большая потеря жидкости. Могут появиться мышечные судороги, чаще в области икр. Черты лица заостряются, кожа холодная на ощупь, легко собирается в складки (медленно расправляется).

Церкариоз

Он же называется «зудом купальщика». Возбудителем болезни являются личинки гельминтов шистосом, которых невозможно различить в воде невооруженным глазом, так как их длина составляет всего один миллиметр. Кожа поражается при любом контакте с водой. Церкарии особенно активны в солнечные теплые дни.

Симптомы: покраснение кожи, сильный зуд, мелкие красные волдыри или прыщики. В отдельных случаях может присоединиться нарушение сна, небольшое повышение температуры и сухой кашель.

Лямблиоз

Это заболевание органов пищеварения, которое вызывается паразитами – лямблиями. Здоровый человек может без последствий перенести попадание в организм одной-двух личинок, но при занесении больше десяти цист лямблий может наступить заражение. Заражение также, как и при холере, в некоторых случаях может пройти бессимптомно.

Симптомы: общая слабость, утомляемость, раздражительность, снижение аппетита, головные боли, головокружение, плохой сон.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 268, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:25
А что хуже, купание в незнакомых водоемах или когда незнакомая собачонка кусает?
Алёна Кожевова Сергей Б
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Сегодня в 16:27
В незнакомых водоемах не плаваю, поэтому сравнить не могу)
Сергей Б Алёна Кожевова
не нравится
Сегодня в 16:34
Ну, вам как журналисту надо бы сравнительный эксперимент провести. И осталось то только в незнакомом водоеме искупаться. Тем более что в таких водоемах вся Россия купается.
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