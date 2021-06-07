Топ-5 городов Урала, где можно отдохнуть от Сургута

Многие, наверное, слышали, что жители Сочи запустили с соцсетях мерч «Не приезжай». Главный курорт страны устал от путешественников на автомобилях. Но вариантов отдыха у россиян сейчас не так уж много. Только курорты Краснодарского края и Крым стоят на море. Вряд ли кто-то назовет поездку туда отдыхом мечты. Если еще и отпуск не льготный, и за билеты платить из своего кошелька, и путевку оплачивать на 100 процентов – это уже совсем отдых для богатых, но без претензий на комфорт.

Итак, если льготный отпуск в этом году не про вас, бабушки в деревне нет, а отдохнуть от Сургута хочется, путешествуйте по Уралу. Топ-5 городов, где не будет скучно, - в обзоре siapress.ru.

Екатеринбург

Банально, но столица Урала может предложить отдых почти на любой вкус.

Как добраться

Самолет: прямой рейс авиакомпании Utairбудет стоить от 5 300 до 8 300, в зависимости от того, возьмете ли вы с собой багаж и сколько (цена в одну сторону для одного человека).

Поезд: самый дешевый плацкарт обойдется всего в 1 322 рубля, купе – от 2 763 рублей, СВ – от 8 362 рублей.

Добраться можно и на машине, путь займет примерно 14 часов.

Бюджет на проживание

В Екатеринбурге множество хостелов, где можно остановиться за разумные деньги. В центре можно арендовать пару спальных мест на шесть ночей за 3 300 рублей. Чуть дальше от центра можно устроится в гостинице, заплатив за этот же срок 7 344 рубля.

Самый дорогой отель известной сети обойдется за неделю в 83 400 рублей.

Что посмотреть

Начать изучение столицы Урала лучше с пешей прогулки. Их организуют несколько раз в неделю. По красной линии вполне можно пройтись самостоятельно, оценить прелести Плотинки, Исторического сквера, улицы Вайнера (местный «арбат»).

Чтобы отдать дань памяти царской семье, посетите Храм-на-Крови. Он построен на месте бывшего дома инженера-строителя Ипатьева, где члены семьи Николай II провели последние часы жизни. Или съездите на Ганину Яму, где были обнаружены тела членов царской семьи.

Из множества музеев выделяется Ельцин Центр, который удивит интерактивной экспозицией. На территории центра постоянно проводятся интересные лекции, работает арт-галерея, есть развлечения для детей, магазины и рестораны. А рядом с музейным комплексом – тот самый «сквер у драмы», в котором в 2019 году активисты не дали построить очередной храм.

Небоскреб «Высоцкий» предлагает посмотреть на город с высоты – смотровая площадка расположена на 52 этаже. Там же расположен музей Высоцкого. Стоит съездить на Уралмаш и увидеть памятник конструктивизма Белую башню, в город-спутник Верхняя Пышма, чтобы побывать в музеях военной техники и ретро автомобилей.

Кроме десятков музеев, в Екатеринбурге есть зоопарк, аквапарк, пляжи. Если вы попадаете в город в театральный сезон обязательны к посещению Коляда-театр и ЦСД.

Оценить природу Урала можно, выехав в природный парк Оленьи ручьи.

Тюмень



Фото: Дмитрий Изосимов/vk.com/mytyumen72

Как добраться

Самолет: от 4 200 до 8 200 в одну сторону

Поезд: от 1 088 рублей на плацкарте, от 1 923 – купе, от 5 906 рублей – СВ.

На машине: 9 часов 20 минут без пробок

Бюджет на проживание

Здесь тоже можно найти хостел за скромные 3 706 рублей на двоих за шесть ночей. Или не скромничать и сразу поселиться в Верхнем бору (46 607 рублей) или в ЛетоЛето (45 199 рублей), чтобы оценить то, чем так гордятся тюменцы – горячими источниками.

Что посмотреть

Ну вы поняли – горячие источники.

В городе тоже интересно. Тюмень порадует множеством малых скульптурных форм. Только Сквер Сибирских Кошек чего стоит.

Набережная Тюмени – одна из изюминок города и одно из самых приятных мест для прогулок. Мост Влюбленных уникален своей протяженностью – почти 250 метров. Экопарк Затюменский – место, где активно и весело можно провести время всей семьей.

Любителей музеев ждут музей-усадьба Колокольниковых, Дом Буркова, ретро-музей, музей Словцова, «Царская пристань» и другие.

Да, зоопарк в Тюмени тоже имеется.

Тобольск



Фото: Денис Григорьев/vk.com/mytyumen72

Как добраться

Поезд: сидячие места – от 817 рублей, плацкарт – от 1 088 рублей, купе – от 1 433 рублей, СВ – от 4 277.

На машине: 6 часов 16 минут без пробок

Бюджет на проживание

Самый дешевый хостел – от 4 800 рублей на двоих за шесть ночей. Это дороже, чем в столицах. Зато самая дорогая гостиница обойдется в 28 852 рубля. В целом, на проживание среднего класса можно заложить десять тысяч рублей.

Что посмотреть

То, о чем вы слышали сотни раз – единственный каменный Кремль во всей Сибири. На его территории расположен музей Дворец Наместника. Тобольский гостиный двор, который был построен в начале XVIII века.

А в Тюремном замке самыми известными арестантами были Николай Чернышевский и Федор Достоевский.

Естественно, в Тобольске есть музей семьи императора Николая II, множество храмов, Польский костел, памятник женам декабристов.

В 20-ти километрах от Тобольска расположен туристический комплекс Абалак. На берегу Иртыша реконструирован сибирский острог времен завоевания Сибири Ермаком.

Челябинск

Как добраться

На поезде: плацкарт – от 594 рублей, купе – от 3 332 рублей, СВ – 10 535 рублей.

На машине: 14 часов 13 минут без пробок

Бюджет на проживание:

Хостел – от 1 600 рублей за двоих на шесть ночей. Единственный пятизвездочный отель обойдется за это же время в 48 тысяч рублей. Но если подходить к выбору места проживания без экстрима, тысяч 15-20 на эту статью расхода стоит заложить.

Что посмотреть

Челябинск удивляет туристов шириной своих улиц. Когда вы привыкните, идите по главным достопримечательностям. Прогуляйтесь по местному «арбату» - Кировке. Здесь вы сразу оцените памятник основателям города, особняки Ахметова и Холодова, здание Главпочтамта, кинотеатр «Знамя». Челябинский зоопарк, Краеведческий музей, парк-музей военной техники, музей изобразительных искусств, Сад Победы – огромный парк, заложенный еще в 30-х годах прошлого века.

Интересно будет в доме-аквариуме и Центр исторического наследия ЮУЖД, где можно почувствовать себя машинистом поезда.

Если вы и правда приедете в Челябинск на неделю, то найдете время посетить уникальное для Урала место – мавзолей Кесене. Добираться придется часа три. Но вы увидите не только интересное сооружение, но и узнаете, что при раскопках в мавзолее было обнаружено тело женщины, которая, судя по всему, была богатой кочевницей.

Но, конечно, только ради города ехать в Челябинск – слишком опрометчиво. Мегаполис окружен уникальными озерами: Тургояк, Зюраткуль, Увильды, Аракуль… Если повезет с погодой, то вы не пожалеете, что выбрали Южный Урал вместо курортов Краснодарского края.

Когалым



Фото: skk-galaxy.ru

Как добраться

На поезде: сидячее место – от 503 рублей, плацкарт – от 959 рублей, купе – от 857 рублей, СВ – 2 745 рублей.

На автобусе: от 726 рублей.

На машине: 2 часа 20 минут без пробок

Бюджет на проживание

Вряд ли вы решите уехать в Когалым на неделю, поэтому смотрим цены на уикенд. Дешевле всего обойдется номер в мини-гостинице – шесть тысяч рублей за две ночи на двоих. Самое дорогое предложение – почти 14 тысяч рублей.

Что посмотреть

Прогуляться можно по Набережной реки Ингу-Ягун в Парке Победы. Местные очень гордятся скульптурами «Капля Жизни» и «Жемчужина Западной Сибири». Милый памятник «Добрый рок-н-ролл» - тоже достоин внимания. В музейно-выставочном центре можно познакомиться историей развития города и нефтедобычи.

Но все мы понимаем, что главная цель выехать на выходные в Когалым – спортивно-культурный центр «Галактика». Из развлечений здесь аквапарк и океанариум. Этого вполне достаточно для того, чтобы нескучно провести выходные с семьей.

*Цены актуальны на середину июня 2021 года по данным сервисов Яндекса. Не реклама.