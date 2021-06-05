Чем прославилась Югра в книге рекордов России

Сургутянин Максим Гамецкий готовится установить новый рекорд России, сдвинув с места боинг весом 40 тонн. Силовое экстрим-шоу планируется провести 9 июня на перайоне аэропорта Сургута. К этому событию известный силач готовится уже около полугода.

К слову, если Максиму удастся достигнуть цели, то это будет уже восьмая запись о достижениях югорчан в книге рекордов России. Накануне такого события расскажем об остальных.

Самый длинный шарф

В этом году в великой книге страны Югра уже отметились. Шарф шириной 20 сантиметров и длиной 103,3 метра связали в Ханты-Мансийске. рекорд зафиксировали 22 января 2021 года. но уже в марте югорчан переплюнули тюменцы. Там навязали 150 метров и 5 см теплого аксессуара.

Самые длинные усы

Обладатель усов длиной 37,4 см живёт в Сургуте. 17 декабря 2019 года Даниил Гочуа установил стал рекордсменом России. Молодому человеку на тот момент было 25 лет, он работал барбером и не представлял жизни без своих усов. Их он отращивать 4,5 года.

Самый молодой глава сельского поселения

В возрасте 24 лет 1 месяца и 10 дней рекордсменом страны стал глава сельского поселения Половинка Александр Старжинский. Запись о самом молодом главе сельского поселения в России появилась в книге 26 сентября 2018 года. В этой должности он работает и по сей день. По специальности хозяин Половинки культуролог. Окончил учебное заведение в Санкт-Петербурге.

Самое сплоченное предприятие

Сотрудники компании «Газпром трансгаз Югорск» составили из живой цепочки фразу «Береги свою жизнь» одновременно в 23 населенных пунктах России. Такой был зафиксирован 22 мая 2018 года в Югорске.

Бумажные самолетики в «Ауре»

Самое большое количество бумажных самолетиков, запущенных посетителями ТРЦ одновременно. Событие состоялось в ТРЦ «Аура» в Сургуте 27 ноября 2016 года. 494 самолетика запустили 247 участников.

Самая опытная женщина-электрогазосварщик

Ираида Николаева из Сургута носит звание специалиста-электрогазосварщика с наибольшим стажем среди женщин в России. Рекорд установлен в июле 2016 года. Женщине было на тот момент 50 лет.

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1000 подъемом гири за наименьшее время

Толчок гири 16 килограммов попеременно двумя руками на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на горе Дженту в Карачаево-Черкесской республике. В таких условиях Дмитрий Бондарев из Югорска поднял гири тысячу раз за наименьшее время. На тот момент у рекордсмена уже было звание мастера спорта.