Как провести нескучное лето в Сургуте: накидываем идеи

Почти треть респондентов очередного опроса siapress.ru призналась, что лето проведет в Сургуте — 22 процента весь отпуск просидит дома, еще у десяти процентов летний отпуск вообще в графике не значится.

Это не значит, что лето потеряно: в Сургуте есть чем заняться, уж поверьте. Накидывайте свои идеи в комментариях — давайте поможем друг другу жить интересно!

Выковать собственное счастье

Человек — сам кузнец своего счастья, согласны? Ну так и отправляйтесь в модное заведение — кузницу. Буквально за два-три последних года кузнецы в гроде стали очень популярны, и возможность выковать что-нибудь этакое сегодня есть у каждого заинтересованного горожанина.

Вспомнить, что не боги горшки обжигают

…Или не горшки. Еще одно популярное направление активного досуга — сидение за гончарным кругом. Причем тут есть варианты. Так, в магазинах детского творчества можно найти специальные наборы, которые помогут вашим отпрыскам создать собственную кривую, но такую родную сердцу тарелочку или кружечку. А взрослым можно записаться в настоящую гончарную мастерскую и под руководством опытных инструкторов создать посуду, которой и Kuchenland позавидует.

Покорить собственную вершину

Лучше гор могут быть только горы… как быть, если их в Сургуте нет? Тренироваться на скалодромах. Это вариант для тех, кому в жизни не хватает экстрима. Приобретя навыки, можно и в промышленный альпинизм податься — еще и свой бизнес откроете. Очень перспективная идея для досуга, не находите?

Шагнуть в пустоту

Так-так-так. Никаких ужасов! Надеваете парашют, поднимаетесь в небо, прыгаете. А вы что подумали? В общем, если на сколодроме адреналина оказалось недостаточно, пробуйте не покорять вершины, а наоборот — спускаться с высоты и смотреть на любимый город. Такая возможность в Сургуте тоже есть.

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В целом, поводов не киснуть и не проклинать неудавшееся лето у каждого из нас хоть отбавляй — повторим свой призыв: накидывайте варианты активного отдыха в Сургуте в комментариях. И наверняка кто-нибудь из наших читателей окажется всем нам очень благодарен. С наступающим летом!