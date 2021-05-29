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​Пятерка по литературе. Инициативный лидер Дмитрий Сафиоллин

Любимые книги замдиректора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрия Сафиоллина

​Пятерка по литературе. Инициативный лидер Дмитрий Сафиоллин

На календаре последние выходные мая. Как насчет войти в лето с хорошей книжной подборкой? На этот раз своими предпочтениями с «СИА-ПРЕС» поделился заместитель директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и программный директор «Точки кипения» Ханты-Мансийск Дмитрий Сафиоллин. Берем на заметку!

1. Над кукушкиным гнездом. Кен Кинзи

Это книга о том, как большие люди становятся маленькими, и что нужно делать, чтобы снова стать большим. Рецепт прост — всегда оставаться самим собой. Но выполнить этот рецепт крайне сложно, проще раствориться в системе! Тем не менее, основной лейтмотив книги - фраза главного героя: “Я хоты бы попытался”.

2. Мартен Иден. Джек Лондон

Книга о том, что, если очень захотеть, то можно покорить любую вершину. Но нужно быть готовым, что тот вид, который с нее откроется, может сильно отличаться от ожиданий.

И еще эта книга о том, как ничтожно общественное мнение. Лишь единицы способны оценить суть, большинству же достаточно красивой упаковки.

3. Юлиан Семенов. Вся серия книг про Штирлица

В ней вся наша история от революции до хрущевской оттепели, и даже чуть дальше, в контексте мировой политики. Вся ее трагичность, пропущенная через собирательный образ русского разведчика, интеллектуала, патриота, философа, большого Человека, который отдал жизнь, служа более высокой цели.

4. Цель. Элияху Голдрат

Этот бизнес-роман, и все его продолжения, - лучший учебник по бизнесу и саморазвитию. Все можно представить в виде системы и ее ограничений. Управлять системой - значит найти, расширить и подчинить себе главное ограничение — “бутылочное горлышко”.

Чтобы его найти — нужно знать и понимать свою Цель.

5. Как сильно ты этого хочешь. Мэт Фитцджеральд

«Разум сильнее мышц». Эта книга про спорт на выносливость, который можно сравнить с танцем на углях. Каждый следующий шаг еще больнее, и кажется, что предела терпеть уже нет. Но каждый раз, ты заходишь все дальше и дальше, чтобы понять, что все пределы только в голове. В книге достаточно примеров, и они многое объясняют.


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28 мая в 14:40, просмотров: 681, комментариев: 0
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