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​За комаром не с топором // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 народных средств от комаров и мошек

​За комаром не с топором // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Лето в Югре – это не обязательно теплая и солнечная погода, но без комаров и мошек оно не обходится. Самое верное средство спастись от кровососущих – уехать в регион, свободный от мошкары. Неплохо (но не на 100%) помогают спреи и мази. Специально для тех, кому не подходит ни то, ни другое – топ-5 народных средств от комаров и мошек от СИА-ПРЕСС.

1 место – ванилин

Каждый сургутский рыбак со стажем скажет вам, что лучше всего от мошки защитит ванилин. Только не путайте его с ванильным сахаром.

Итак, берем пакетик ванилина, высыпаем его в 0,5 литра воды, тщательно перемешиваем и средство защиты готово. Можно натереть им кожу или перелить в распылитель и опрыскивать себя каждые полчаса. Единственный минус – вы будете слегка липким, но запах…

Ванилин, кстати, можно добавить в крем или молочко для тела.

2 место – эфирные масла

Оказывается, защититься от кровососущих поможет с десяток эфирных масел – не любят насекомые резких запахов. Масла эвкалипта, валерьянки, перечной мяты, гвоздичное, кедровое, кипарисовое, апельсиновое, можжевеловое, сосновое, лавандовое можно нанести на открытые участки кожи, добавить в косметическое средство или распылитель, предварительно убедившись, что у вас нет на него аллергии. Также масла можно использовать в аромалампе.

При выборе масла можно ориентироваться на свой вкус (некоторые запахи способны отпугнуть не только насекомых, но и людей), потому что определить, какое из них помогает лучше – сложно. В любом случае, действие такой защиты не продлится дольше получаса. Так что, если вы решили поехать на природу надолго, берите с собой запас масел.

Важно помнить, что резкие запахи могут спровоцировать приступ астмы.

3 место – настойки

На пару часов, обещают специалисты народной медицины, от комаров и мошек избавит настой полыни. Причем, не важно, что заваривать – коренья или траву. Пару ложек заливаем 1,5 л воды, доводим до кипения и даем часик настоятся под крышкой. Процеженный отвар можно нанести на кожу (но не на лицо!).

Также можно заварить пырей. Но на это уйдет больше времени. 100 г корневища этого сорняка надо залить 1,5 л воды и прокипятить три раза – до светло-желтого цвета. Пырей хорош тем, что низкоаллергенен и не имеет резкого запаха.

4 место – методы для небрезгливых

Деготь – если вы хотя бы раз чувствовали его запах, вы его не забудете никогда. Комары и мошки его тоже не выносят. Если вы решитесь нанести его на кожу, разбавьте половину чайной ложки в литре воды и тщательно размешайте.

Еще один способ – муравьиная кислота. Отлично подойдет тем, кто забыл спрей от комаров дома. Запоминайте: кладете платочек на муравейник, через полчаса поднимаете тряпочку, выгоняете с нее муравьев – всё, можно протирать кожу.

5 место – дым

Не самый рабочий способ в период действия противопожарного режима. Но, когда его снимут, отгонять комаров от места отдыха можно, подбросив в костер сухую траву ромашки, полыни, свежую хвою или шишки.


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Сегодня в 01:41, просмотров: 57, комментариев: 0
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