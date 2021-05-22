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​«А приезжайте к нам!» Чем Сургут может завлечь туристов? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сургут — привлекателен для туристов. Не верите? Доказываем!

​«А приезжайте к нам!» Чем Сургут может завлечь туристов? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: zen.yandex.ru, drive2.ru, fotostrana.ru, nikitiskiy.com, powexp.ru

С зарубежным отдыхом этим летом у россиян, кажется, не очень складывается: время обратить внимание на внутренний туризм. Впрочем, признанные направления (Сочи, Крым, Байкал, Казань и т.д.) переполнены уже сегодня. Нетривиальное решение — поехать куда-нибудь, где туристам рады, но не особо ждут, потому что не верят в их приезд. В Сургут, например. Скептики могут долго смеяться в ответ на слова: «Сургут привлекателен для туристов». Мы их посрамим несколькими аргументами.

Белые ночи — круче, чем в Питере

Один из мощнейших козырей Сургута — белые ночи побелее, чем в самом Санкт-Петербурге: видеть ночь, гулять всю ночь можно и в нашем городе.

Приобщиться к жизни коренных народов Севера

«Ты узнаешь, что напрасно называют ягель вкусным», — почему-то при упоминании этнотуризма автору обзора припоминается эта пародия. Ягель пробовать необязательно, а вот в музей природы и человека в деревне Русскинская съездить очень даже стоит. Кому селфи с чучелами медведей, кому — просто проникнуться бытом коренных народов Севера!

Прикоснуться к древней истории

История — не древняя, а древнейшая! — готова открыть свои тайны перед сургутянами и гостями города: в природно-архелологическом парке «Барсова Гора» собраны свидетельства жизни людей в прошлые века. Целые селения, городища — вашему вниманию.

Внезапно провалиться в Лондон

Возможность сфотографироваться на фоне школы иностранных языков и небрежно закинуть селфачок в инстаграм или тикток с подписью: «Биг Бен, ребятки» — до сих пор котируется у приезжих, желающих пустить пыль в глаза друзьям-коллегам. Ничего плохого, не так ли?

Подивиться на мощнейшие электростанции

Как ни странно, но две огромные ГРЭС будоражат воображение приезжих почище музеев: съездить в район мощных электростанций, послушать гул электричества, которое уходит в город и далеко за его пределы — как показывает практика, этот опыт остается в памяти у туристов надолго.

Собрать странные памятники

И снова расчехляем фотоаппараты, достаем селфи-палки: смеющаяся рыба у Музейного комплекса, железный человек на Магистральной, гуманоиды в СИА-ПРЕСС Центре — малая частица необычных достопримечательностей. Горожане к ним давно привыкли, а гости неизменно восхищаются фантазией их авторов.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 250, комментариев: 0
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