Обзор нелегальных способов рыбалки и основных ограничений

Начался рыболовный сезон и, пока погода позволяет, югорчане отправляются за город. Однако не все знают, как заняться рыбалкой так, чтобы потом не пришлось платить огромный штраф или оказаться в тюрьме: например, такая неприятная ситуация произошла с жителями Октябрьского района и Ханты-Мансийска, горе-браконьерам грозит срок за нелегальный улов. В этом материале siapress.ruвы узнаете, чем и как нельзя ловить рыбу.

Основной список ограничений:

Запрет на рыбалку в определенных районах и запрет на ловлю определенных видов рыбы.

Определенный вес и размер добываемой рыбы.

Число, тип, размер и конструкция устройств для рыбалки и методы ловли.

Разрешенные/запрещенные периоды для рыбалки.

Размеры, количество и типы судов для ловли.

Объем улова на 1 частное лицо или 1 судно.

Разрешенные конкретные места для рыбалки в России определяются каждым регионом самостоятельно. Тем не менее, запрещенные места обозначены четко:

Возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыбзаводов и садков для выращивания молодняка.

На водных объектах нерестовых хозяйств.

На фарватере с лодки.

В заповедниках.

В рыбопитомниках.

В прудовых/рыбных хозяйствах.

В нерестилищах во время нереста.

На объектах рыбоводных заводов в период выпуска «молодняка».

Чем нельзя ловить рыбу:

Сети любого типа/вида.

Ловушки любой конструкции/типа (исключение – раколовки).

Пассивные орудия для ловли на тех реках, где известны местами обитания лососевых пород.

Пневматическое оружие (кроме устройств, предназначенных для подводной охоты).

Удочки/спиннинги любого типа, системы, конструкции при общем количестве крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.

Тралы, донные неводы.

Крючковые самоловные устройства.

Сетные устройства/приспособления.

Подъемники/черпаки при размере свыше 1х1 м и шагом ячеи свыше 10 мм.

Капканы и сомовники.

Остроги и иные колющие орудия для ловли.

За какие еще способы ловли рыбы предусмотрено наказание?

На подсечку и подсветку.

Глушением рыбы.

Троллинг с использованием паруса и мотора при числе приманок более 2-х.

Посредством заграждений, что становятся препятствием для свободного перемещения рыбы.

С помощью кружков/жерлиц при количестве крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.

С помощью раколовок при их количестве более 3 шт. на 1-го человека, при размере ячеи менее 22 мм и диаметре устройства свыше 80 см.

Переметами при общем числе крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.

Методом ныряния либо вручную вброд при ловле раков.

На смык.

Комбайнами и жмыхоловками.

Спуском водоемов.

С судов и прочих плавсредств, которые не были зарегистрированы должным образом и с отсутствующими установленными законом опознавательными знаками на борту.

Электрошоком и огнестрельным оружием.

Электроудочками.

С использованием плавсредств во время нереста.

С аквалангом, под водой.

В период нереста во всех субъектах РФ налагается запрет на добычу рыбы. В Югре «табу» накладывается с 31 мая по 30 июня. Также необходимо помнить, что существует язь, щука, налим, судак (суммарно) — 10 кг; окунь, плотва, елец, карась (суммарно) — 30 кг. Для видов водных биоресурсов, не указанных выше, суточная норма добычи (вылова) не устанавливается.

Более подробно о том, что может грозить за браконьерство, можно узнать из ФЗ-№166 («О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).

Материал написан на основе информации УМВД по УрФО.