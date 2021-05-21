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Как правильно ловить рыбу и не нарваться на срок? // ПАМЯТКА СИА-ПРЕСС

Обзор нелегальных способов рыбалки и основных ограничений

Как правильно ловить рыбу и не нарваться на срок? // ПАМЯТКА СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com

Начался рыболовный сезон и, пока погода позволяет, югорчане отправляются за город. Однако не все знают, как заняться рыбалкой так, чтобы потом не пришлось платить огромный штраф или оказаться в тюрьме: например, такая неприятная ситуация произошла с жителями Октябрьского района и Ханты-Мансийска, горе-браконьерам грозит срок за нелегальный улов. В этом материале siapress.ruвы узнаете, чем и как нельзя ловить рыбу.

Основной список ограничений:

  • Запрет на рыбалку в определенных районах и запрет на ловлю определенных видов рыбы.
  • Определенный вес и размер добываемой рыбы.
  • Число, тип, размер и конструкция устройств для рыбалки и методы ловли.
  • Разрешенные/запрещенные периоды для рыбалки.
  • Размеры, количество и типы судов для ловли.
  • Объем улова на 1 частное лицо или 1 судно.

Разрешенные конкретные места для рыбалки в России определяются каждым регионом самостоятельно. Тем не менее, запрещенные места обозначены четко:

  • Возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыбзаводов и садков для выращивания молодняка.
  • На водных объектах нерестовых хозяйств.
  • На фарватере с лодки.
  • В заповедниках.
  • В рыбопитомниках.
  • В прудовых/рыбных хозяйствах.
  • В нерестилищах во время нереста.
  • На объектах рыбоводных заводов в период выпуска «молодняка».

Чем нельзя ловить рыбу:

  • Сети любого типа/вида.
  • Ловушки любой конструкции/типа (исключение – раколовки).
  • Пассивные орудия для ловли на тех реках, где известны местами обитания лососевых пород.
  • Пневматическое оружие (кроме устройств, предназначенных для подводной охоты).
  • Удочки/спиннинги любого типа, системы, конструкции при общем количестве крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.
  • Тралы, донные неводы.
  • Крючковые самоловные устройства.
  • Сетные устройства/приспособления.
  • Подъемники/черпаки при размере свыше 1х1 м и шагом ячеи свыше 10 мм.
  • Капканы и сомовники.
  • Остроги и иные колющие орудия для ловли.

За какие еще способы ловли рыбы предусмотрено наказание?

  • На подсечку и подсветку.
  • Глушением рыбы.
  • Троллинг с использованием паруса и мотора при числе приманок более 2-х.
  • Посредством заграждений, что становятся препятствием для свободного перемещения рыбы.
  • С помощью кружков/жерлиц при количестве крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.
  • С помощью раколовок при их количестве более 3 шт. на 1-го человека, при размере ячеи менее 22 мм и диаметре устройства свыше 80 см.
  • Переметами при общем числе крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.
  • Методом ныряния либо вручную вброд при ловле раков.
  • На смык.
  • Комбайнами и жмыхоловками.
  • Спуском водоемов.
  • С судов и прочих плавсредств, которые не были зарегистрированы должным образом и с отсутствующими установленными законом опознавательными знаками на борту.
  • Электрошоком и огнестрельным оружием.
  • Электроудочками.
  • С использованием плавсредств во время нереста.
  • С аквалангом, под водой.

В период нереста во всех субъектах РФ налагается запрет на добычу рыбы. В Югре «табу» накладывается с 31 мая по 30 июня. Также необходимо помнить, что существует язь, щука, налим, судак (суммарно) — 10 кг; окунь, плотва, елец, карась (суммарно) — 30 кг. Для видов водных биоресурсов, не указанных выше, суточная норма добычи (вылова) не устанавливается.

Более подробно о том, что может грозить за браконьерство, можно узнать из ФЗ-№166 («О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).

Материал написан на основе информации УМВД по УрФО.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 149, комментариев: 0
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