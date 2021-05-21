Обзор нелегальных способов рыбалки и основных ограничений

Начался рыболовный сезон и, пока погода позволяет, югорчане отправляются за город. Однако не все знают, как заняться рыбалкой так, чтобы потом не пришлось платить огромный штраф или оказаться в тюрьме: например, такая неприятная ситуация произошла с жителями Октябрьского района и Ханты-Мансийска, горе-браконьерам грозит срок за нелегальный улов. В этом материале siapress.ruвы узнаете, чем и как нельзя ловить рыбу.
Основной список ограничений:
- Запрет на рыбалку в определенных районах и запрет на ловлю определенных видов рыбы.
- Определенный вес и размер добываемой рыбы.
- Число, тип, размер и конструкция устройств для рыбалки и методы ловли.
- Разрешенные/запрещенные периоды для рыбалки.
- Размеры, количество и типы судов для ловли.
- Объем улова на 1 частное лицо или 1 судно.
Разрешенные конкретные места для рыбалки в России определяются каждым регионом самостоятельно. Тем не менее, запрещенные места обозначены четко:
- Возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыбзаводов и садков для выращивания молодняка.
- На водных объектах нерестовых хозяйств.
- На фарватере с лодки.
- В заповедниках.
- В рыбопитомниках.
- В прудовых/рыбных хозяйствах.
- В нерестилищах во время нереста.
- На объектах рыбоводных заводов в период выпуска «молодняка».
Чем нельзя ловить рыбу:
- Сети любого типа/вида.
- Ловушки любой конструкции/типа (исключение – раколовки).
- Пассивные орудия для ловли на тех реках, где известны местами обитания лососевых пород.
- Пневматическое оружие (кроме устройств, предназначенных для подводной охоты).
- Удочки/спиннинги любого типа, системы, конструкции при общем количестве крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.
- Тралы, донные неводы.
- Крючковые самоловные устройства.
- Сетные устройства/приспособления.
- Подъемники/черпаки при размере свыше 1х1 м и шагом ячеи свыше 10 мм.
- Капканы и сомовники.
- Остроги и иные колющие орудия для ловли.
За какие еще способы ловли рыбы предусмотрено наказание?
- На подсечку и подсветку.
- Глушением рыбы.
- Троллинг с использованием паруса и мотора при числе приманок более 2-х.
- Посредством заграждений, что становятся препятствием для свободного перемещения рыбы.
- С помощью кружков/жерлиц при количестве крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.
- С помощью раколовок при их количестве более 3 шт. на 1-го человека, при размере ячеи менее 22 мм и диаметре устройства свыше 80 см.
- Переметами при общем числе крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.
- Методом ныряния либо вручную вброд при ловле раков.
- На смык.
- Комбайнами и жмыхоловками.
- Спуском водоемов.
- С судов и прочих плавсредств, которые не были зарегистрированы должным образом и с отсутствующими установленными законом опознавательными знаками на борту.
- Электрошоком и огнестрельным оружием.
- Электроудочками.
- С использованием плавсредств во время нереста.
- С аквалангом, под водой.
В период нереста во всех субъектах РФ налагается запрет на добычу рыбы. В Югре «табу» накладывается с 31 мая по 30 июня. Также необходимо помнить, что существует язь, щука, налим, судак (суммарно) — 10 кг; окунь, плотва, елец, карась (суммарно) — 30 кг. Для видов водных биоресурсов, не указанных выше, суточная норма добычи (вылова) не устанавливается.
Более подробно о том, что может грозить за браконьерство, можно узнать из ФЗ-№166 («О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).
Материал написан на основе информации УМВД по УрФО.