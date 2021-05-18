Для блогеров могут ввести налог на доход с рекламы: кто заплатит больше?

В марте 2021 года Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Под нововведения попадут такие соцсети и сервисы, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. По мнению чиновников, такая мера увеличит поступления в бюджеты страны. Как сообщает издание «Ведомости», проект соответствующего закона планируется подготовить к середине года.

Как отмечает исследовательская компания BloggerBase, за 2020 год блогеры получили доход на рекламе в размере 18 миллиардов рублей. В связи с этим мы решили подготовить топ звезд соцсетей, которые больше всего зарабатывают на таких площадках, как Instagram, TikTok и YouTube, по мнению Forbes. Уровень дохода актуален на 2020 год.

Instagram

1. Ксения Собчак

Доход: $1,48 млн

Количество подписчиков: 8,2 млн

2. Полина Гагарина

Доход: $0,89 млн

Количество подписчиков: 8,4 млн

3. Ида Галич

Доход: $0,85 млн

Количество подписчиков: 6,7 млн

4. Ксения Бородина

Доход: $0,77 млн

Количество подписчиков: 17,1 млн

5. Алина Левда

Доход: $0,76 млн

Количество подписчиков: 7,4 млн

YouTube

1. LABELCOM

Число подписчиков: 4,5 млн

Оценка дохода от рекламы: $3 550 000

2. Валентин Петухов (Wylsacom)

Число подписчиков: 9,6 млн

Оценка дохода от рекламы: $3 410 000

3. Александр Гудков (Чикен Карри)

Число подписчиков: 2,5 млн

Оценка дохода от рекламы: $1 130 000

4. Юрий Дудь (вДудь)

Число подписчиков: 8,2 млн

Оценка дохода от рекламы: $980 000

5. Антон Лапенко

Число подписчиков: 2,8 млн

Оценка дохода от рекламы: $980 000

TikTok

1. Рахим Абрамов

Количество подписчиков: 9,5 млн

Доход в TikTok: 10,47 млн рублей

2. Дина Саева

Количество подписчиков: 16,4 млн

Доход в TikTok: 4,93 млн рублей

3. Алексей Савко

Количество подписчиков: 6,5 млн

Доход в TikTok: 4,81 млн рублей

4. Юлия Гаврилина

Количество подписчиков: 7,2 млн

Доход в TikTok: 3,32 млн

5. Валя Карнавал

Количество подписчиков: 9,1 млн

Доход в TikTok: 3,21 млн рублей