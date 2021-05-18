Для блогеров могут ввести налог на доход с рекламы: кто заплатит больше?

В марте 2021 года Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Под нововведения попадут такие соцсети и сервисы, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. По мнению чиновников, такая мера увеличит поступления в бюджеты страны. Как сообщает издание «Ведомости», проект соответствующего закона планируется подготовить к середине года.
Как отмечает исследовательская компания BloggerBase, за 2020 год блогеры получили доход на рекламе в размере 18 миллиардов рублей. В связи с этим мы решили подготовить топ звезд соцсетей, которые больше всего зарабатывают на таких площадках, как Instagram, TikTok и YouTube, по мнению Forbes. Уровень дохода актуален на 2020 год.
1. Ксения Собчак
Доход: $1,48 млн
Количество подписчиков: 8,2 млн
2. Полина Гагарина
Доход: $0,89 млн
Количество подписчиков: 8,4 млн
3. Ида Галич
Доход: $0,85 млн
Количество подписчиков: 6,7 млн
4. Ксения Бородина
Доход: $0,77 млн
Количество подписчиков: 17,1 млн
5. Алина Левда
Доход: $0,76 млн
Количество подписчиков: 7,4 млн
YouTube
1. LABELCOM
Число подписчиков: 4,5 млн
Оценка дохода от рекламы: $3 550 000
2. Валентин Петухов (Wylsacom)
Число подписчиков: 9,6 млн
Оценка дохода от рекламы: $3 410 000
3. Александр Гудков (Чикен Карри)
Число подписчиков: 2,5 млн
Оценка дохода от рекламы: $1 130 000
4. Юрий Дудь (вДудь)
Число подписчиков: 8,2 млн
Оценка дохода от рекламы: $980 000
5. Антон Лапенко
Число подписчиков: 2,8 млн
Оценка дохода от рекламы: $980 000
TikTok
1. Рахим Абрамов
Количество подписчиков: 9,5 млн
Доход в TikTok: 10,47 млн рублей
2. Дина Саева
Количество подписчиков: 16,4 млн
Доход в TikTok: 4,93 млн рублей
3. Алексей Савко
Количество подписчиков: 6,5 млн
Доход в TikTok: 4,81 млн рублей
4. Юлия Гаврилина
Количество подписчиков: 7,2 млн
Доход в TikTok: 3,32 млн
5. Валя Карнавал
Количество подписчиков: 9,1 млн
Доход в TikTok: 3,21 млн рублей