Пять дач у воды в Сургуте, которые вы можете купить

Лето на носу, синоптики обещают, что оно будет жарким, возможно, даже в Сургуте. Планы на отпуск постоянно корректируются коронавирусом и другими поводами для закрытия границ. Самое время присмотреть себе домик у воды, выезд в который не требует сдачи теста на коронавирус.

Мы изучили объявления о продаже на местном рынке и подобрали пять вариантов недвижимости у водоемов.

Дача 80 м² на участке 8 сот. – 2 600 000

В дачном кооперативе «Север» продается участок с собственной набережной. На участке старый двухэтажный дом, новый банный комплекс, теплица, грядки, оборудованные по новым технологиям. Продавец уверяет, что в жаркие дни здесь вполне можно искупаться.

Дача 80 м² на участке 8 сот. – 4 999 999

В СОТ «Прибрежный-1» продается дом, в котором можно жить круглый год, у водоема. На участке также расположена баня. Собственник уверяет, что от центра города до дачи можно будет добраться за 20 минут.

Дача 120 м² на участке 7 сот. – 5 500 00

В садовом товариществе «Север-1» на продажу выставлен просторный дом, отапливаемый электрическим котлом. На участке теплица, гостевой домик, дровяник. Хозяин оставляет мебель. Судя по снимкам – вода близко.

Дача 200 м² на участке 8 сот. – 6 000 000

В дачном кооперативе «Виктория» продается дача с трехэтажным домом. «Рыбалка прямо с участка», - уверяют хозяева, которые планируют покинуть город. На участке смонтирована конструкция пирса, есть лодка для водных прогулок, разбит миниогород. На участке имеется колодец и скважина.

Дача 134 м² на участке 8 сот. – 15 000 000

В садовом товариществе «Север-1» продается дача – жилой дом, баня, ухоженный участок. И все это – на берегу озера. Хозяева согласны на торг.

*По материалам Avito.ru. Не реклама