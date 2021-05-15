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​Годный раритет // Обзор СИА-ПРЕСС

ТОП-6 бюджетных авто на продаже в Сургуте, которые вам приглянутся

​Годный раритет // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: Avito.ru

Россияне стали меньше брать автокредиты. Об этом аналитики сообщали еще в начале 2021 года. По сравнению с 2019 годом спрос упал почти на шесть процентов. А в декабре 2020 относительно аналогичного периода 2019 года – на 24,4%. При этом статистика продаж новых автомобилей тоже снизилась на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

Зато в Сургуте можно найти подержанный автомобиль за достаточно небольшую сумму (в районе 100 тысяч рублей): не битый, на ходу и в хорошем состоянии. Представляем ТОП-6 бюджетных авто, которые вам приглянутся.

Волга, 2007 г.

Самая молодая в нашем рейтинге. Но для Волги и машины в целом 14 лет – уже приличный возраст. Эта ласточка на фото выглядит на все 100%. ГАЗ 31105 2007 года выпуска, первого поколения. По описанию, находится в хорошем состоянии. Пробег – всего 51 тысяча километров, что на 94% меньше аналогичных лотов. Характеристики совпадают с ПТС. Было четыре владельца, в ДТП не попадала. Цена – 99 тысяч рублей.

Chrysler Cirrus, 1999

Шикарный для своих лет американский «Крайслер» цвета «зеленый перламутр». Портал отмечает два преимущества этой машины: у нее пробег меньше, чем у 81% аналогичных машин, и это один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения. Автомобиль прошел 162 тысячи километров. Продажа срочная. Подробности можно уточнить по телефону. Продавец просит за нее 130 тысяч рублей. Стоит учесть безупречный внешний вид машины и отличное состояние светлого кожаного салона.

Toyota Mark II, 1993

Седан поколения X90 (1992—1996). Владелец выставил ценник в 75 тысяч рублей. Цена окончательная. Пробег отмечен весьма символичный – 111111 км. «На машине запрет на рег действия из-за штрафов хозяина (вечный учет), птс утеряна, стс и договор на руках ездить можно без проблем», – пишет продавец в описании. (Прим.: пунктуация и орфография автора сохранены).

Nissan Primera, 1992

Этот белый старичок прошел почти 300 тысяч км за свою жизнь. Внешне не вызывает бурных эмоций, но владелец утверждает, что авто в отличном состоянии. Ездит лучше любого ВАЗа, хлопот не доставляет, новое масло. Салон оснащен музыкальным оборудованием: два усилителя, саб и магнитофон. Транспорт снят с учета. За него просят 75 тыс. руб. Разумный торг уместен.

BMW 5 серия, 1992

Настоящий черный бумер на механике. Машина прошла 260 тысяч километров. Салон ухоженный, кузов целый, не ржавый. Оригинальный ПТС. «ДВС м50б20 не много разобран, за час можно собрать обратно, все запчасти есть», – уточняет продавец. За нее просят всего 60 тысяч рублей.

Nissan Laurel, 1991

Легковушка выглядит дерзко. Напоминает мотивы компьютерной игры «GTA». А коралловый цвет кузова точно выделит вас из толпы. За свои 30 лет «Ниссан» отъездил 200 тысяч километров. В описании владелец блеснул способностями пиарщика: «Продам ласточку, от сердца отдирая… Тачка-бомба, лучше любого тазика! Бензин нюхает, масло не кушает». Ее отдадут за 111 599 рублей. Продавец готов к обмену.

*По материалам Avito.ru. Не реклама


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Сегодня в 12:41, просмотров: 484, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 14:06
машине 2007 года таки 14 лет, а не 17....Крайслер проехал 162 км? Или тыс. км? СИА у вас редактура есть для невнимательных, вернее небрежных авторов?

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