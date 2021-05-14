Личный топ литературных произведений от Евгения Скрябина

На носу выходные. Как насчет провести пару часов в отличной компании? Тогда предлагаем вам подборку книг от экс-президента Фонда поддержки предпринимателей г. Сургута, а ныне – набираем воздух в легкие и произносим на одном дыхании – начальника отдела нормативно-правового обеспечения и реализации программ департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Евгения Скрябина!

«Я хочу рассказать о тех книгах, которые мне запомнились, которые вместе со мной росли и менялись, которые меня развивали и просто развлекали», – почеркнул наш сегодняшний инфлюенсер.

«Альфред Хичкок и Три Сыщика»

В начальной школе, как многие мальчишки, был увлечен детективами, прочел целую серию из 30 книг «Альфред Хичкок и Три Сыщика». Интересный факт: книги писали разные авторы, а имя знаменитого американского кинорежиссера было взято по согласованию с ним, но в создании произведений лично Альфред Хичкок не участвовал. Больше всего мне запомнилась первая книга из этой серии «Тайна замка ужасов», написанная Робертом Артуром-младшим, где герои раскрывают тайну заколдованного замка. Такие книги — это огромный простор для развития воображения ребенка.

«Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков)

В средней школе программа по литературе включает для обязательного прочтения ряд книг. Не все мне нравились, но одна книга запомнилась. А со временем все больше раскрывалась для меня. Это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. До сих пор люблю перечитывать и пересматривать экранизацию. Бессмертный роман, который не утрачивает актуальность и, на мой взгляд, остается интересным каждому поколению. В нем поднимаются актуальные темы – о смысле и цели жизни, о добре и зле, о любви.

«История государства Российского»

(Николай Карамзин)

Позже меня стала интересовать история и политика. И книга попала ко мне в нужный момент, случайным образом – в… поезде. «История государства Российского» Николая Карамзина помогла разобраться в вопросах, которые меня интересовали. Это, кстати, огромная красивая книга (для тех, кто собирает домашнюю библиотеку классических трудов на заметку), с большим количеством иллюстраций, карт. Объемная и интересная работа, в которой собраны воспоминания очевидцев - современников автора - о предках и подробно описан каждый этап отечественной истории.

«Атлант расправил плечи» (Айн Рэнд)

В период тесной работы с предпринимательским сообществом читал много литературы, связанной с открытием, ведением и развитием бизнеса. Поэтому в домашней библиотеке много книг, подаренных авторами – успешными предпринимателями, которые сейчас делятся своим опытом. Из прочтенной бизнес-литературы я выделил бы «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Хотя ее нельзя отнести к классической бизнес-литературе, так как это роман. Но книга завоевала огромную популярность среди читателей. Думаю потому, что каждый находит в ней «свои вопросы» и «свои ответы».

«Чапаев и Пустота» (Виктор Пелевин)

Сейчас по работе мне больше приходится читать федеральные законы, технические задания, дорожные карты, концепции, стратегии и так далее. Чтобы отвлечься, читаю Виктора Пелевина. Книги не для детей, с категорией 18+. В данный момент это книга «Чапаев и Пустота», которую сам автор характеризует так: «Это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте». Книги Пелевина, позволяют каждому найти нечто свое. Они заставляют перечитывать, задумываться и выстраивать свое понимание смыслов, которые заложены автором в его текстах, делают его личным открытием.