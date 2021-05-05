Куда в Югре съездить на праздничные выходные?

Майские выходные в разгаре — но поскольку президент Владимир Путин объявил о них довольно поспешно, не все югорчане сориентировались в том, как их провести. Успокаиваем растерянную общественность: даже в пределах ХМАО найдется достаточно интересных мест, ждущих вашего визита.

Выходные — повод покататься по Сургутскому району, заглянуть в Когалым и сходить на концерт в Сургуте. Открыты все пути.

Когалым. СКК «Галактика», океанариум «Акватика»

Хотите лучше познакомиться с водными обитателями? Нет места лучше океанариума «Акватика». Здесь представлены обитатели сразу пяти зон планеты: от дождевых лесов и тропического побережья до океана. Есть также зона, посвященная российским рекам и озерам.

Сами создатели свой океанариум называют «живым театром». Они надеются, что через такое близкое знакомство с подводной фауной позволит посетителям понять, насколько серьезны угрозы, перед которыми состоят водные резервуары мира из-за человеческой деятельности, в частности загрязнения океана и агрессивного рыболовства.

Стоимость входного билета варьируется от 500 до 1100 рублей. Ознакомиться с прайсом и режимом работы можно на сайте океанариума.

Сургутский район. Государственный природно-археологический национальный парк «Барсова гора»

Жителям Сургута повезло жить рядом с такой сокровищницей цивилизации, ведь здесь в разное время жили люди каменного, бронзового и железного веков! Они оставили нам в наследство сотни селений, городища, святилища, могильники.

Весь этот неимоверно богатый культурный пласт растянулся на целых восемь километров! Семь тысячелетий люди жили, трудились, любили, воевали, умирали. Разве не интересно, какую историю они оставили после себя? Даже сами организаторы парка называют это место «учебником истории».

Узнать режим работы можно на сайте национального парка. Там же есть телефоны для справок.

Сургутский район. Озеро Вач-Лор

«Узкое озеро» — так это название переводится хантыйского языка. Рядом с озером находится небольшой посёлок, названный по названию реки Ульт-Ягун. Последнюю ханты называют «Река Великанов».

Озеро имеет лечебный сапропель — донные отложения, схожие по свойствам с лечебными грязями. Местные жители давно укрепляют им свое здоровье. Целебные свойства местных грязей в 1993 году были подтверждены учеными.

Само озеро когда-то было ледником. Оно имеет площадь 7,5 квадратных километра. Вода, кажущаяся тяжелой весной, при наступлении тепла становится живой, игривой. Смотреть на набегающие волны, летающих чаек и слушать шум прибоя, можно бесконечно.

Сургутский район. Государственный природный заповедник «Юганский»

Кажется, лучшего места, чтобы познакомиться с таежной природой, не найти. Местная фауна позвоночных насчитывает аж 269 видов! Особенно много здесь птиц.

Местные реки облюбовали американская норка и выдра. В чащах водится росомаха, барсук, горностай и ласка. Есть и лось, и северный олень, и даже летучие мыши!

Заповедник находится в селе Угут. Перед посещением обязательно узнайте график работы по телефонам: +7 (3462) 73-78-34, 73-78-14, 73-78- 54.

Сургут. Дом культуры «Невесомость»

«Невесомость» провозгласила себя первым в городе частным домом культуры. Это значит, здесь собираются независимые актеры, музыканты, режиссеры, художники и все, кому неравнодушно искусство без рамок и цензуры. Эдакий андерграунд.

Сегодня, 5 мая, в 20:00 в «Невесомости» состоится документальный спектакль-инициация «Замысел» Летучего театра. 8 мая в 20:00 в стенах учреждения пройдет большой концерт сразу четырёх сургутских музыкантов: «Больше моря», Jack Fox And The Dogs, John Wave и Евгения Федулова.

И это только на этой неделе! Скоро жителей и гостей Сургута ждет и встреча с питерской поэтессой, выступление местного стихотворного клуба, презентация музыкального альбома, и новые выставки! Чтобы не пропустить все это великолепие, подпишитесь на их группу «ВКонтакте»: там есть вся афиша.