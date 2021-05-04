5 мая в Сургуте летняя погода: где погулять?

Лето в Сургуте в этом году выпадает на выходные: 5 мая синоптики обещают 20 градусов тепла, и провести этот день нужно так, чтобы было что вспомнить долгими зимними вечерами. СИА-ПРЕСС подскажет, где в городе можно погулять, не откладывая это важное дело на потом.

Спортивная база «Снежинка» (лучше на колесах)

Корреспондент siapress.ru лично побывал на спортивной базе «Снежинка» в минувшие выходные, и готов вынести вердикт: это место готово к велосезону! Асфальт на трассе практически полностью оттаял, а оставшиеся немногочисленные пятна снега делают поездку (хоть на велосипеде, хоть на роликах) только интересней. Торопитесь, пока там почти пусто.

Единственное, к чему нужно быть готовым, — из-за сырости и залежавшегося в лесу снега на трассе холоднее, чем в остальном городе. Берите жилетки, шарфы и кофты — так точно не простудитесь. И термос с горячим чаем.

Мемориал Славы (там новый танк!)

Сегодня у сургутян появился повод вновь посетить Мемориал Славы: в честь 76-й годовщины Великой Победы там установили отреставрированный танк Т-34. Новосел прибыл сразу же после реставрации из Тульской области. Сам танк был собран в 1941 году, но пал в бою под Воронежем.

В этом году он получил новую жизнь — достойную и славную. Не каждая машина удостаивается чести стоять на постаменте. Торжественное открытие состоится 8 мая, однако рассмотреть махину можно уже сейчас. А прежний танк отправят на реставрацию. Он останется в Сургуте, но на новом месте — где именно, определят позже.

Парк «Новые ключи» и площадь «4 сезона» (здесь неплохие фотозоны)

Сами по себе эти места не такие уж большие и грандиозные. По ним просто приятно ходить и изучать. Тут вам и зеленые насаждения, и эстетичные скамейки, и фотогеничные «скошенные» дома. В парке «Новые ключи» есть сразу несколько примечательных для креативных фото мест. Каких —спойлерить не будем. Сходите и откройте. Селфи не забудьте сделать!

Женский монастырь в честь иконы Божией Матери Умиление (и правда умиление!)

Удивительно живописное место! Особенно в ясную погоду. Умиротворяющее. Пышные березы и обилие дышащей жизнью зеленой травы. Невероятной красоты голубые купола монастыря. В этом месте хочется присесть на скамейку и, как в песне Владимира Ланцберга, «просто дышать весною». Уловить такое парадоксальное чувство — торжественное умиротворение.

Берег за Югорским трактом (природа под боком)

Пожалуй, лучшее место, когда на природу хочется, а за город поехать возможности нет. Тут вам и в воду можно руки окунуть, и берег поизучать, и на зеленые дали «позалипать». Удивительно в таких местах открывать, какой малый кусочек глубокого, безбрежного неба мы видим, находясь в скованном деревьями, домами, трубами городе. Здесь же виден весь первозданный масштаб.

Но не забывайте одеваться теплее: у воды всегда ветрено и холодно.