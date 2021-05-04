Книги-рекомендации от президента федерации футбола Сургута

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает президент федерации футбола города Сургута, руководитель центра физического развития детей «Юниор Спорт» и член молодежного парламента при думе Сургута Данил Кравчук.

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

(Даниэль Дефо)

Одна из книг, которая навсегда мне запомнится, потому что одна из первых и из детства. Описывает пример того, как нужно бороться за жизнь несмотря ни на какие трудности.





Я – Политик

(Салманов Ф.К.)

Раздумья одного из создателей топливно-экономической мощи страны



Книга о человеке, благодаря которому была открыта большая нефть Западной Сибири. Без преувеличения можно сказать, что на открытии этого человека держится сейчас почти вся российская экономика. Очень интересная история о личности, которая достигла своей цели и при этом осталась человеком с большой буквы.





Продавец обуви

(Фил Найт)

История компании Nike, рассказанная ее основателем





История о человеке, который хотел стать великим спортсменом, но судьба распорядилась по другому. Сегодня мы знаем компанию Nike как одну из самых популярных и прогрессивных. А когда-то все начиналось с безумной идеи.





Богатый папа, бедный папа

Чему учат богатые родители – и не учат бедные!

(Роберт Кийосаки)





История о том, как мы мыслим, как в нас воспитывают финансовую грамотность, отношение к деньгам с детства. Все начинается с семьи и очень важно не навредить.





Квантовый воин I Сознание будущего

(Джон Кехо)







Это о вселенной и как она с нами взаимодействует, о нашем разуме, о силе мысли. Если вам интересны тайны бытия и истинный диапазон человеческих возможностей, то в этой книге вы найдёте ответы на свои вопросы.