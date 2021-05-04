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Пятерка по литературе. Молодой политик, бизнесмен и футболист Данил Кравчук о своем книжном топе

Книги-рекомендации от президента федерации футбола Сургута

Пятерка по литературе. Молодой политик, бизнесмен и футболист Данил Кравчук о своем книжном топе

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает президент федерации футбола города Сургута, руководитель центра физического развития детей «Юниор Спорт» и член молодежного парламента при думе Сургута Данил Кравчук.

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
(Даниэль Дефо)

Одна из книг, которая навсегда мне запомнится, потому что одна из первых и из детства. Описывает пример того, как нужно бороться за жизнь несмотря ни на какие трудности.



Я – Политик
(Салманов Ф.К.)
Раздумья одного из создателей топливно-экономической мощи страны

Книга о человеке, благодаря которому была открыта большая нефть Западной Сибири. Без преувеличения можно сказать, что на открытии этого человека держится сейчас почти вся российская экономика. Очень интересная история о личности, которая достигла своей цели и при этом осталась человеком с большой буквы.



Продавец обуви
(Фил Найт)
История компании Nike, рассказанная ее основателем


История о человеке, который хотел стать великим спортсменом, но судьба распорядилась по другому. Сегодня мы знаем компанию Nike как одну из самых популярных и прогрессивных. А когда-то все начиналось с безумной идеи.


Богатый папа, бедный папа
Чему учат богатые родители – и не учат бедные!
(Роберт Кийосаки)


История о том, как мы мыслим, как в нас воспитывают финансовую грамотность, отношение к деньгам с детства. Все начинается с семьи и очень важно не навредить.


Квантовый воин I Сознание будущего
(Джон Кехо)



Это о вселенной и как она с нами взаимодействует, о нашем разуме, о силе мысли. Если вам интересны тайны бытия и истинный диапазон человеческих возможностей, то в этой книге вы найдёте ответы на свои вопросы.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 95, комментариев: 0
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